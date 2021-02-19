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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقبوا أحدث برامج واتساب بالخطوات كيفية تسجيل المكالمات على الأندرويد والأيفون في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقوم خبراء التقنية بمتابعة أحدث التطبيقات بشكل حصري والعمل على تحديثها وفقاً للفرص الأكثر استغلالاً، ومن ضمن هولاء الخبراء مختصين شركة واتساب الذي شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث الضجة التي جعلت تطبيق الواتساب يحدث من نفسه بشكل مستمر لجذب العديد من مستخدمي تطبيق الواتساب، حيث يعمل الواتساب على التحديث في البرنامج بشكل يومي وإضافة عدداً من المميزات الرائعة التي تجذب الشخص المستخدم، بالإضافة إلى منافسة تطبيقات التراسل الأخرى وجذب الكثير من مستخدمي الواتساب فعملت على تحديث كيفية تسجيل مكالماتك على واتساب لأجهزة الأندرويد والأيفون.
خطوات تسجيل مكالمات الواتساب على أجهزة الأيفون والأندرويد :
- حيث يمكنك تسجيل المكالمات من خلال استخدام كابل LIGHTNING – قم بتوصيل IPHONE بجهاز MAC
- حدد الخيار “الوثوق بهذا الكمبيوتر ” إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل IPHONE بجهاز MAC
- افتح QUICK TIME على جهاز MAC وضمن خيار الملف اختر “تسجيل صوتي جديد “
- انقر فوق السهم المتجه لأسفل الموجود بجوار زر التسجيل في QUICK TIME ثم اختر IPHONE
- انقر فوق زر التسجيل في QUICK TIME من IPHONE ، قم بإجراء مكالمة WHATSAPP على هاتفك
- انقر فوق رمز إضافة المستخدم بمجرد اتصالك
- حدد الشخص الذي ترغب في التحدث إليه سيبدأ هذا في تسجيل المكالمات عند الإنتهاء من المكالمات افصلها وأوقفها في QUICK TIME
- أخيراً احفظ الملف على جهاز MAC
خطوات التسجيل المكالمات الواتساب على هواتف الأندرويد:
على هواتف الأندرويد والتي يحتوى الواتساب إليكم الخطوات الآتية :
- قم بتثبيت تطبيق CUBE CALL RECORDER
- افتح التطبيق ثم انتقل إلى واتساب واتصل بالشخص الذي تود التحدث إليه
- ستتمكن من معرفة أن التطبيق يعمل إذا ظهرت أداة CUBE CALL وأضاءت
- إذا رأيت خطأ فافتح “الإعدادات ” في CUB CALL RECORDER
- حدد FORCE VOLP CALL كمكالمة صوتية ثم اتصل مرة أخرى ، إذا استمر ظهور الخطأ فهذا يعني أن التطبيق لن يعمل على هاتفك الذكي
هل تظهر مكالمات واتساب في سجلات الهاتف ؟
ومن الجدير بالذكر أن المستخدم يقوم بإجراء المكالمات عبر تطبيق الواتساب، ويتم ذلك من خلال استخدام البيانات الخاصة بالهاتف المحمول من خلال شبكة WIFI لمزود الخدمة الخاص بك إلا أن سجلات مكالمات واتساب لا تظهر على فاتورة الهاتف.
هل يمكن لشخص ثالث رؤية رسائل واتساب الخاصة بي؟
وجاء تساؤلات من قبل الأشخاص المستخدمين حول تشفير الرسائل وحمايتها، فمن المعروف أن محادثات تطبيق الواتساب محمية بالتشفير من طرف إلى طرف لذلك لا يمكن لأي طرف ثالث بما في ذلك واتساب قراءة رسائل واتساب الخاصة بك، حيث قامت واتساب بتفعيل خدمة الحماية من اختراق الرسائل أو الصور لحماية مستخدميه بطرق تشفير غير قابلة لأي مخترق أن يخترقها ومعرفة أسرار مستخدمى واتساب أو الإطلاع على قراءة رسائلهم أو محادثاتهم.
كيفية حذف الرسائل نهائياً وعدم الوصول إليها:
- اتبع الخطوات الآتية افتح حساب واتساب الخاص بك
- افتح نافذة الدردشة الخاصة بالشخص الذي تريد حذف رسالته
- انقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي ترغب في حذفها
- اضغط على خيار حذف – حذف الجميع
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