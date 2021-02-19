نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة ببجي الكورية APK للأجهزة 2021 السيزون 17 PUBG MOBILE KR في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل ببجي الكورية APK مع آخر تحديث لعبة ببجي النسخة الكورية السيزون 17 من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويدـ، وتعتبر لعبة ببجي النسخة الكورية واحدة من أشهر الألعاب القتالية التي يمكنك تحمليها على الهواتف الذكية والاستمتاع بالمغامرة والإثارة، حيث أطلقت شركة ببجي عدة تحديثات جديدة على لعبة ببجي الكورية من قبل إطلاق التحديثات العالمية من اللعبة ، ومن الجدير بالذكر أن النسخة الكورية متوافرة الآن بشكل رسمي على متجر التطبيقات الخاص بكوريا واليابان فقط دون غيرها من دول العالم.

مواصفات ببجي الكورية APK

هناك الكثير من الألعاب القتالية منها لعبة ببجي موبايل الأصلية، والتي يبحثون لاعبيها عن كيفية شحن شدات ببجي بطرق آمنة، وكذلك منها نسخة ببجي لايت التي يمكنك لعبها على الكمبيوتر والجوال، وتتمتع النسخة الكورية من لعبة ببجى الشهيرة بالأتي:

بتوفير مجموعة متميزة من الأزياء والأشكال والمناظر الطبيعية التي تفتقر إليها النسخة العالمية

كما أنها تمتاز باحتوائها على عملة جديدة يطلق عليها عملة وسام دونكاتسو وعادة ما تستخدم في عمليات فتح الصناديق الحصرية

بالإضافة إلى توفير الكثير من الأحداث الحصرية التي لا يمكن توافرها في النسخ الأخري، الأمر الذي يجعل الكثير من محبي الألعاب الالكترونية البحث عن النسخة الكورية.

طريقة تحميل ببجي الكورية للكمبيوتر

يبحث الكثير من محبي المغامرة والإثارة والألعاب الإلكترونية عن طريقة التحميل الخاصة بلعبة ببجى النسخة الكورية PUBG MOBILE KR السيزون 17، وعلى الرغم من تعدد إصدارات لعبة ببجي ، الإ أن لعبة ببجي الكورية قد حازت على إعجاب الكثيرين، وللحصول على طريقة التحميل الخاصة للعبة ببجي الكورية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد وأجهزة الآيفون الحديثة يمكنك اتباع الشرح الذي نقدمه لكم بموقع ثقفني الآن.

شرح تنزيل لعبة ببجي للكمبيوتر النسخة الكورية

يفضل الكثير من مرتادي الألعاب الالكترونية استخدام برنامج بلوستاكلس Blue Stacks لتحميل لعبة ببجي الكورية على جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت وتحميل النسخة التي تتوافق مع جهاز الكمبيوتر الخاص بالخطوات التالية:

تشغيل برنامج بلوستاكلس بعد الانتهاء من أعمال التنصيب

ومن ثم إضافة حساب جوجل والبحث عن لعبة ببجي الكرية بإمتداد APK

ثم القيام بالتحميل على جهاز الكمبيوتر

تشغيل الملف الخاص باللعبة سابقا ليقوم برنامج Blue Stacks بتنصيبها وإضافتها إلى قائمة البرامج الأساسية.

تحميل لعبة بيجي لهواتف الاندرويد الكورية

يمكنك تحميل لعبة ببجي الجديدة النسخة الكورية على هاتف الاندرويد من خلال الانتقال إلي ملف التنصيب الخاص باللعبة وتغير الامتداد إلى ZIP

فك الملفات المضغوطة وتشغيل الملفات على امتداد APK

الانتقال إلي القائمة الخاصة بالتطبيقات وتشغيل لعبة ببجي الكورية.

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