نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الواتساب الأخير 2021 وميزات الإصدار الجديد الواتساب الأزرق بلس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراجعت شركة الواتساب عن التحديثات الجديدة التي كانت سوف يتم فرضها على الأشخاص المستفيدين من التطبيق في بداية العام الجديد 2021، ونظراً إلى أن هذا التحديث أدى إلى تراجع كبي بين المستخدمين واللجوء إلى تطبيقات مشابهة منافسة له في نفس سهولة الاستخدام، ومن التطبيقات المشابهة لتطبيق الواتساب (سيجنال – تيلجرام) حيث تتمتع هذه التطبيقات بأنها آمنة، ونذكر أن تطبيق الواتساب قد تراجع في الأيام الاخيرة عن تطبيق التحديث الأخير وهو الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة، بالإضافة إلى ذلك قام بتطوير التطبيق لأحدث تقنية وإضافة مميزات عدة يمكن استخدامها والاستفادة منها دون مواجهة أي مشكلة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا تحديثات الواتساب الأخيرة والإصدار الجديد الذي تم الإعلان عنه.

مميزات الواتساب الأخيرة وفقاً لآخر تحديث:

أعلن تطبيق واتساب عن تحديثات خلال هذه الفترة بعد الإعلان عن تأجيل تحديث الموافقة عن سياسة الخصوصية إلى أول مايو من العام الجديد 2021، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني مجموعة من مميزات الواتساب الأخيرة ومنها:

مكالمة فيديو جماعية أو مكالمة صوتية:

يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يهتم بها محبي التكنولوجيا، ومن ضمن المميزات التي شملت التحديث الأخير هو إجراء مكالمات فيديو جماعية أو مكالمة صوتية واضحة، علماً بأن ميزة الاتصال الصوتي والمكالمات المرئية لم تكن يوماً شيئاً جديداً على تطبيق الواتساب، ولكن بعد التحديث الأخير أتضح أن ميزة الاتصال الاجتماعي سمحت بإضافة عدة أشخاص للمكالمة، بالإضافة إلى أن المستخدم هو فقط من يتمكن باختيار الأشخاص الذي يرغب في إجراء المكالمة معهم، ثم الاتصال بهم جميعاً في مرة واحدة وآن واحد.

الواتساب الأزرق بلس الجديد 2021 Whatsapp Plus:

يعد هذا الإصدار من أهم الإصدارات التي أعلن عنه تطبيق الواتساب من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن هذا الإصدار متميز بعدداً من المميزات ومنهم سهولة الاستخدام وأكثر أماناً، ويتم تحميله عبر أجهزة نظام الأندرويد والأيفون، بالإضافة إلى أننا نعرض لكافة متابعينا خطوات تحميل تطبيق الواتساب من خلال هذا المقال.

خطوات تحميل تطبيق الواتساب

الدخول على جوجل بلاي

كتابة في أيقونة البحث واتساب الأزرق

يتم تحميل التطبيق whatsapp plus