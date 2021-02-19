نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 13 ومواصفاته وتوقعات نزوله في الأسواق العالمية والعربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iPhone 13 ومواصفاته ،بعد أن حققت سلسة هواتف iPhone 12 نجاحاً ساحقاً وحققت مبيعاته أعلى معدل إيرادات ومبيعات على مستوى العالم وفازت السلسلة على إعجاب مستخدميها، اشارات بعض التسريبات أن شركة iPhone آيفون سوف تعيد مجدها مرة آخرى في صنع سلسلة هواتف جديدة وكما تشير التوقعات أنه من المرجح تسميته بهاتف iPhone 13 والتي سوف تشهد نجاجاً آخر لما سوف نشهده من مواصفات رائعة في الهواتف المنتظرة وهذا ماسوف تتم مناقشته من توقعات سعر هاتف iPhone 13 وتوقعات أسعاره في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر iPhone 13 ومواصفاته

يأتي حجم الشاشة 6.1 بوصة وتأتي من نوع Super Retina XDR OLED. يدعم الهاتف شريحة واحدة من نوع النانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث وحتى الجيل الخامس. دقة الشاشة 1170*2532 بكسل. الهاتف يأتي بمعالج Apple A14 Bionic سداسي النواه بتقنية الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU رباعي النواه. الهاتف يأتي مقاوماً للماء والغبار حتى نصف ساعة ليتحمل حتى6 أمتار. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بثلاث إصدارات وهما 64 و128 و256 جيجا بايت، ولا يدعم الهاتف الذاكرة الخارجية عن طريق كارت ميموري. الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة 12+12 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وعدسة SL 3D وتصوير الفيديو يتم بدقة الـ 4K ودقة الـ HD.نظام تشغيل الهاتف iOS إصدار 14. يدعم الهاتف نظام مستشعرات الحماية كبصمة الأصبع والـ FACE ID ويدعم المستشعرات الآخرى كالتسارع وبالبارومتر والبوصلة. بطارية الهاتف من الليثيوم آيون الغير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. يدعم الهاتف منفذ الـ USB من نوع Type C. يدعم الهاتف الإتصال قريب المدى.

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توقعات سعر iPhone 13 في الأسواق لاالعالمية والعربية والمحلية

سعر iPhone 13 بالدولار من المتوقع أن يكون بـ 1699 دولار.

بالدولار من المتوقع أن يكون بـ 1699 دولار. سعر الهاتف في مصر 26.600 جنيه مصري.

سعر الهاتف في المملكة السعودية من المتوقع أن يكون بسعر 3.700 ريال سعودي.

توقعات موعد نزول هاتف ىيفون 13 في الأسواق العالمية والعربية

تكهنت التسريبات بإنه من المتوقع أن يصدر أول هاتف من السلسلة الجديدة iPhone 13 في آواخر سنة 2021 تحديداً في شهر أكتوبر وهذا ليس أكيداً بينما يمكن أن يتم إصداره قبل أو بعد هذا.