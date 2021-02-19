شحن شدات ببجي مجانا 2021 أسرار pubg الخفية في الشحن المجاني للموسم 17

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا 2021 أسرار pubg الخفية في الشحن المجاني ربما لا تعرفها خاصة في زحام المواقع التي تعلن عن طرق شحن ببجي مجانا، حيث تحتل عمليات البحث عن كيفية شحن ببجي مجانا نطاق واسع في الكثير من المواقع الإلكترونية نظرا لانتشار هذه اللعبة التي ادمنها الملايين حول العالم، حيث أن الأصل في الشحن من خلال موقع شحن ببجي midasbuy ولكننا سنذكركم بطريقة سحرية ذهبية للشحن المجاني.

شحن شدات ببجي مجانا 2021 أسرار pubg الخفية في الشحن المجاني

لعبة ببجي هي من اهم الألعاب التي انتشرت في السنوات الأخيرة هي عبارة عن عملية مبسطة من الحروب يعتمد فيها اللاعب علي نفسه ويمكن له أن يكون فريق داخل اللعبة، ابرز مشاكل اللعبة هي مشكلة الحصول علي العملة التي تسمي uc أو شحن شدات ببجي والتي من خلالها يتمكن اللاعب شراء الذخائر والأسلحة والملابس وكذلك من احتياجات الحرب، كما تتطلب اللعبة بعض الاحتياجات إذا كنت ترغب في اللعب علي جهاز الكمبيوتر أو الجوال حيث أن حجم اللعبة كبير لذا يحتاج مساحة فرغة في جهازك وكذلك يجب توافر ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت كما انك بحاجة إلي معالج قوي يتحمل اللعبة، إلي جانب توافر شبكة أنترنت جيدة.



تحميل لعبة ببجي

طريقة تحميل لعبة ببجي بسيطة يستطيع أي شخص تحميلها سواء كنت تريد تنزلها على الجوال أو الكمبيوتر، كل ما يلزمك ي صديقي هو الدخول علي app store آب ستور أو متجر جوجل بلاي ثم الضغط علي تحميل ببجي أو الدخول علي الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل، ولكن يجب عليك ي صديقي تحميل تطبيق”vpn” من المتجر أيضا وتحويل الدولة إلى الوليات المتحدة الأمريكية، ربما يكون ما ذكرناه في السابق يعرفه الكثيرون ممن يلعب ببجي موبايل، ولكن في الفقرة التالية سنذكركم بما لا يعرفه الكثيرون في شحن شدات ببجي مجانا.

سر شحن شدات ببجي مجاني

سر الشحن المجاني الذي لا يعرفه ملايين ممن يلعبون pubg هو الشحن من خلال pop star وهو عبارة عن تطبيق متوافر في جوجل بلاي يمكنك تحميله بسهوله ويسر في خطوات بسيطة جدا، بعد تحميل البرنامج تقوم بالضغط علي invite اسفل كلمة play كما في الصورة التالية.

بعد الضغط علي invite ستحصل علي 300 كوين coni

يجب عليك إدخال الكود التالي Y6BHWW

ستجد العديد من البطاقات التي ممكن أن تحصل منها علي الكوين.

في البداية يجب عليك أن تلعب العجلة الدوارة 5 مرات تقريبا يوميا للحصول علي اكبر عدد من الكوين.

كل ما تلعب تحصل علي بطاقات جوجل التي تمكنك من الحصول علي 10 دولار.

بعد الوصول إلى الحد الأدنى من البطاقات تقوم بالضغط علي reword

ستجد paypal البيبال وبطاقات جوجل اختار احدهما وقم بتسجيل الايميل.

من 3 أيام أو 7 أيام تصلك شحن شدات pubg مجانا.

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