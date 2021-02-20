طريقة تحميل لعبة فورت نايت download fortnite مجانا %

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت منذ بضعة أشهر كان يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها تحميل لعبة فورت نايت على الهاتف المحمول والتمتع بها، ولكن منذ شهر أغسطس الماضي وأصبح الأمر معقداً بسبب إزالة اللعبة من المتجر الرئيسي، فمنذ ذلك الوقت ويبحث الكثير من مستخدمين اللعبة عن موقع إلكتروني مضمون يمكن من خلاله تحميل لعبة فورت نايت بشكل مباشر.

تحميل لعبة فورت نايت

تعتبر لعبة فورت نايت من أكثر ألعاب الفيديو شهرة وشعبية، وتعتبر أفضل الألعاب القتالية التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، دائماً ما يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة يمكن من خلالها تحميل اللعبة، حيث أن قديماً كان يمكن تحميل اللعبة من خلال متجر جوجل بلاي وأبل، ولكن مؤخراً أصبح من الصعب تحميل لعبة فورت نايت بسبب أن الشركتين قاموا بإزالة اللعبة نهائياً من مواقعهم الرسمية.

هذا الأمر الذي اعترض عليه الكثير من اللاعبين في كل أنحاء العالم، بسبب الرسوم التي فرضتها بعض المواقع على اللاعبين من أجل تحميل اللعبة، حتى قامت الشركة المالكة للعبة باعتماد شركة الألعاب الإلكترونية إيبك جيمز لتكون المسئولة عن تحميل لعبة فورت نايت بشكل مجاني.

تحميل فورت نايت على الجوال

يمكن تحميل لعبة فورت نايت على هواتف المحمول المختلفة، وذلك من أجل استخدام اللعبة في أي وقت فراغ للاعبين، يمكن تحميل لعبة فورت نايت من خلال فتح موقع Epic Games والبحث عن لعبة فورت نايت وإتمام الخطوات المطلوبة لتحميل لعبة فورت نايت على الجهاز المحمول المستخدم.