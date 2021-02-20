طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100% أحصل على 1000 شدة بدون فيزا

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً، لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب القتالية تفضيل بين الكثير من اللاعبين مؤخراً، ومن المعروف من قبل مستخدمين لعبة ببجي أن شدات ببجي ضرورية وتساعد اللاعبين على تحقيق الفوز بسهولة كما أنها تزيد من متعة وإثارة اللعبة باستخدام خصائص إضافية، بسبب ذلك يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة مجانية لشحن هذه الشدات، هذا ما سنشرحه لحضراتكم في هذا المقال.

شحن شدات ببجي مجاناً

يوجد عشرات الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي بشكل مباشر، ولكن هذه الطرق ليست مجانية ويجب الدفع في مقابل الحصول على هذه الشدات، هذا الأمر الذي يعتبر صعب بالنسبة للكثير من اللاعبين بسبب كثرة استخدامهم لشدات ببجي، ولكن يوجد طريقة واحدة مجانية لشحن شدات ببجي.

يمكن شحن شدات ببجي مجاناً عن طريق استخدام طريقة تعرف بطريقة الأي دي، هذه الطريقة التي تمنح للاعبين عشرات الشدات المجانية.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الأي دي

يقوم مستخدم اللعبة بتسجيل الدخول على موقع midas buy هذا الموقع الإلكتروني الخاص بإعادة شحن الشدات، يمكن فتحه من خلال محركات البحث المعروفة.

في هذه الخطوة يقوم مستخدم اللعبة بإدخال عنوان ورقم الأي دي للحساب الخاص به داخل اللعبة، ذلك لكي يتم نقل الشدات بشكل مباشر عليه.

يقوم اللاعب بتحديد عدد الشدات المراد إعادة شحنها ثم الضغط على زر تم لنقلهم بشكل مباشر.

يوجد عدد من الإعلانات الخاصة بتطبيقات معينة يقوم اللاعب بمشاهدتهم من أجل إتمام الخطوات كاملة لشحن هذه الشدات.