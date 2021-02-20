نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إصدار الواتساب الجديد واتساب أزرق بلس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول الإصدار الجديد من تطبيق الواتساب، حيث أعلن عن إصداره الجديد واتساب أزرق بلس وذلك لتبادل الرسائل بين الأشخاص المستخدمين من خلال تحميل التطبيق عبر جوجل بلاي، علماً بأن هذا الإصدار يتم تشغيله من خلال كافة أنواع الأجهزة أندرويد وأيفون، حيث يعتمد في استخدامه على خطة بيانات الإنترنت نفسها التي يتم استخدامها بواسطة البريد الإلكتروني وتصفح الشبكة، أي أنه ليس هناك أي تكاليف يتم تحملها الشخص المستخدم للتواصل مع الأصدقاء، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني مميزات واتساب بلس 2021.

مميزات واتساب بلس:

خيارات الخصوصية المتعددة

إمكانية إرسال رسائل جماعية في ذات الوقت إلى عدد من المجموعات

إمكانية إخفاء الظهور

إمكانية إخفاء رؤية الرسائل وعدم معرفة المراسل بقراءة الرسالة

إمكانية إخفاء أي محادثة

تشفير الرسائل التي لا ترغب في رؤيتها

إمكانية قفل تطبيق الواتساب بكلمة مرور

إمكانية تمييز الرسائل المفضلة سواء الجماعية أو الفردية بالإضافة إلى الصور أو الفيديوهات أو مقاطع صوتية

إمكانية معرفة من تمكن من رؤية حالة الواتس

إمكانية نسخ الرسائل وإعادة توجيهها

إمكانية إرسال الصور بدقة وجودة عالية

تحديث الواتساب بلس 2021:

يبحث بشكل مستمر محبي التكنولوجيا والأكثر تطوراً عن أكثر الأمور أهمية ومن ضمنهم أنه هناك فئة تعمل على كيفية اختراق الحسابات والتمكن من معرفة أسرار المستخدمين، ولكن تحديث الواتساب وفقاً لآخر تحديث تم الإعلان عنه أشار إلى زيادة أمان التطبيق من الاختراق، وأوضح التطبيق أن واتساب بلس أكثر أماناً وسهل الاستخدام.

طريقة تحديث واتساب بلس النسخة الجديدة:

التأكد من أن التطبيق الأساسي للواتساب الأصلي ليس على الهاتف. الدخول على متجر جوجل بلاي كتابة في أيقونة البحث واتساب بلس بعد تنزيل التطبيق التأكد من تحديثه الاحتفاظ بالنسخة الاحتياطية للدردشة والاحتفاظ بها عن طريق الجي ميل.

ومن الجدير بالذكر أن كافة المستخدمين لتطبيق الواتساب بعد التحديث الأخير الذي أثار ضجة لدى المستخدمين حول سياسة الموافقة على نشر الخصوصية، بدأا المستخدمين في البحث عن بدائل متعددة تحمل خصائص تطبيق الواتساب على أن تكون أكثر أماناً وسهلة الاستخدام ومن هذه التطبيقات (تيلجرام – سيجنال).