نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأيتونز أحسن طريقة شدات ببجي موبايل مجانا pubg mobile أشهر الألعاب الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم بعض التفاصيل التي تخص شدات ببجي موبايل مجانا وأيضاً أحسن طريقة شدات ببجي موبايل التي يبحث عنها عدد كبير من لاعبي ببجي موبايل، حيث تعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب الالكترونية القتالية التي ظهرت منذ سنوات قليلة، وحصلت على شعبية كبيرة من جميع الأشخاص بمختلف الأعمار، وتتميز بجو الإثارة والحماس والمنافسة التي يتم داخل اللعبة مع الفريق، ومن الجدير ذكره أن اللاعب يدخل ببجي مع فريق به فردين أو 4 أفراد، ويتنافس الجميع على البقاء أحياء والفوز بالمركز الأول في اللعبة.

أحسن طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً

تعتبر شدات ببجي هي العملة الوهمية التي يتم التعامل بها داخل اللعبة لشراء الأدوات والأسلحة المختلفة، ويرغب جميع اللاعبين في الحصول على عدد كبير من الشدات دون أن يدفعوا أموال، فهم يريدون الحصول عليها مجاناً وبأعداد كبيرة، ويوجد عدد كبير من التطبيقات المجانية التي توفر شدات ببجي بكل سهولة، حيث تمنح هذه التطبيقات للاعبين عدد من النقاط الذي يمكنهم تحويله إلى شدات.

خطوات شحن شدات ببجي بشكل مجاني

من أفضل الطرق التي يمكنكم اتباعها لشحن شدات ببجي بشكل مجاني وبكل أمان دون التعرض إلى أي مخاطر هي بطاقة ببجي، حيث يجب اتباع الخطوات التالية:

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أولاً يجب شراء بطاقة ببجي من خلال الدخول إلى موقع الكتروني اسمه my card.

وبعد أن تتم عملية الشراء سيتم إرسال كود تحقق على البريد الالكتروني الخاص بكم.

بعد أن يتم الحصول على الرمز يجب الذهاب إلى موقع لعبة ببجي موبايل على الفور.

يجب إدخال اسم معرف ببجي لكي يتم الشحن.

ثم يتم إدخال الرمز الذي تم إرساله على البريد الالكتروني وكذلك الأرقام والحروف الموجودة في الصورة والضغط على استرداد.

كيفية شحن شدات ببجي من خلال الأيتونز

أولاً يجب استعمال بطاقة الأيتونز لكي يتم إعادة شحن الرصيد في الأبل اي دي الخاص بكم.

ثم الدخول على اللعبة وتسجيل الدخول.

يجب الضغط على المفتاح الموجود فوق ببجي في اللعبة وشراء الكمية المرغوب بها من الشدات.

يتم الدفع باستخدام رصيد الأيتونز.

يتم الدخول على اللعبة وتسجيل الدخول.