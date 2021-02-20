نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فري فاير 2021 المجانية free fire وأحدث أساليب اللعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة في سوق ألعاب الفيديو القتالية وسيطرة الشركات والألعاب الكبرى احتلت لعبة فري فاير مكانة مميزة، والشركة التي أطلقت هذه اللعبة تم إطلاقها من قبل شركة في سنغافورة كما هو متداول، وهي معروفة في جميع أنحاء العالم، والتي تستهدف بشكل أساسي سوق جنوب آسيا.

أسلوب اللعب في فري فاير

يمكنك اختيار وضع فردي أو مزدوج، أو اللعب مع مجموعة من اللاعبين، في حين أن الوضع الكلاسيكي للعبة هو لعبة battle royale ، يمكنك اللعب على خريطتين، والخريطة الأولى متاحة للاعبون الجدد هي خريطة برمودا، والتي هي نفسها أول خريطة ظهرت في بداية إصدار اللعبة، وعلى عكس لعبة PUBG ، لا يمكنك تحديد خرائط من الشخصيات التي تم تصنيفها مسبقًا لأن هذه الخرائط يتم اختيارها عشوائيًا.

تجمع اللعبة بين نظام المهارات الشخصية والفكرة الرئيسية للعبة هي أن تضيف اللعبة عناصر RPG إلى لعبة مطلق النار من منظور شخص أول، منذ انتصار وانتشار اللعبة، اعتبارًا من مايو 2019 ، كان هناك أكثر من 4.5 مئات الملايين من اللاعبين سجلوا ألعابًا بأكثر من 50 لعبة، وينشط مليون لاعب في اللعبة كل يوم.

نصائح Free Fire للمبتدئين

قد يشعر لاعبو Free Fire بالارتباك أو الاضطراب أو القلق من أن تبدو أسلحتهم حقيقية عند مشاهدة اللعبة لأول مرة، وقد لا يعرف المبتدئون إلى أين يذهبون أو ماذا يفعلون وكيف يقاتلون، ولكن إذا كنت من ألعاب تقمص الأدوار، فلن تعرف تواجه مشاكل.

إذا كنت تلعب Free Fire وتريد أن تعرف كيف تصبح محترفًا في ألعاب Free Fire ، فيمكن أن تساعدك النصائح التالية:

اختر موقع هبوط في Free Fire.

لا تركز كثيرًا على الحصول على قصة لعب مثالية.

شارك في المعركة في أي وقت.

استخدم وضع التدريب.

انظر الخريطة المصغرة.

طول العمر في لعب فري فاير

يتم مكافئة اللاعبين الذين يمكنهم المداومة على لعب فري فاير طوال الحياة حتى نهاية اللعبة، حتى إذا لم يشاركوا في المعركة أو يتجنبوا المعركة، فمن الصعب الهروب من المعركة عندما تصبح الهدف لأنك ستعمل بشكل صعب والعدو لديه الفرصة للاسترخاء، لذلك من المهم أن تظل متيقظًا وتحاول أن تكون أسرع من العدو.