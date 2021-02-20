خطوات عمل حساب بلايستيشن 4 أمريكي playstation بطريقة سهلة

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عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من اللاعبين من جميع أنحاء العالم في إنشاء حساب بلايستيشن 4 أمريكي playstation ، وذلك على الرغم من إمكانية عمل الحساب من دولتهم الحالية، ويتم ذلك من خلال تحديد الدولة في حساب البلايستيشن أنها الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف من ذلك أن بلايستيشن 4 يتم تصديره في جميع دول العالم للاعبين بأسعار عالية، وعلى النحو الآخر يتم تصديره للأمريكيين بأسعار أقل بالإضافة إلى تخفيضات عليها.

مميزات عمل حساب بلايستيشن 4 أمريكي

من أهم المميزات التي يحصل عليها اللاعبين من الحساب الأمريكي أنه يمكنه حجز الألعاب التي لم يتم إصدارها بشكل مسبق ليكون من أول الأشخاص الذين يحصلون عليها ويلعبوها على أجهزتهم، بالإضافة إلى وجود بعض الألعاب التي لا يمكن لعبها إلا بالحساب الأمريكي فقط، وعند إصدار نسخ عربية منها لا تعمل بشكل جيد.

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خطوات عمل حساب بلايستيشن 4 أمريكي

أولاً يجب الذهاب إلى القائمة الرئيسية من الجهاز، وهي switch user، ونقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد أو new user.

سيتم عرض أمرين أمامكم الأول هو إنشاء حساب أو create a user، والثاني هو أن تلعب كزائر play as a guest، ويجب اختيار الأول.

سيتم إظهار لكم قائمة طويلة بها شروط الاتفاقية يجب قراءتها بشكل جيد، والضغط على accept.

سيتم نقلكم على صفحة أخرة عنوانها play station network، والهدف منها إظهار لكم فوائد عمل الحساب على هذا الجهاز، يجب الضغط على next الموجودة في أسفل الصفحة.

وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة الحساب، إذا كان لديكم بالفعل حساب يجب الضغط على تسجيل دخول.

ولكن في حالة عمل حساب جديد يجب الضغط على إنشاء حساب.

يجب إدخال البيانات المطلوبة مثل: الدولة وسيتم اختيار الولايات المتحدة الأمريكية.

يجب أن تكون اللغة هي الإنجليزية.

يجب كتابة تاريخ الميلاد باليوم والشهر والعام.

وبعد ذلك الضغط على next وفي الصفحة التالية يطلب منكم إدخال الرمز البريدي، والمدينة والولاية.

يجب البحث عن رمز بريدي تابع للولايات الأمريكية، وكتابته وتحديد المدينة والولاية بشكل صحيح، والضغط على confirm.