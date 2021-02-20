Geely الصينية تتحضر لإطلاق أكبر سياراتها وأكثرها فخامة

سربت شركة Geely الصينية معلومات جديدة عن مركبتها القادمة التي ستكون أكبر سياراتها رباعية الدفع وأكثرها تطورا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة KX11 المنتظرة من Geely ستأتي بهيكل كروس أوفر مبني على منصات Compact Modular Architecture التي تطورها فولفو.

وستحصل هذه المركبة على هياكل مشابهة من حيث الحجم لهياكل سيارات Hyundai Santa Fe الحديثة، طولها 4 أمتار و77 سنتيمترا، وعرضها 189 سم، وارتفاعها 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 284 سم، كما ستزود بعجلات بمقاس 18 و20 إنشا.

أما واجهة القيادة في هذه السيارة فستتميز بشاشة لمسية عملاقة تمتد من طرفها الأيمن حتى المقود تقريبا، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومشاهدة محيط المركبة عبر الكاميرات، ويمكنها الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن تكشف Geely عن هذه السيارة رسميا ربيع العام الجاري، وأن تطرحها بنسخ مزودة بمحركات بنزين توربينية بعزم 218 و238 حصانا، لتعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي.