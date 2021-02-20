نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا بدون كذب واحصل على 1000 شدة بضغطة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 بدون كذب، هذا ما يبحث عنه ملايين المستخدمين للعبة الشهيرة ببجي موبايل، حيث يتزايد البحث عن شحن UC ببجي مجانا وذلك في كافة دول العالم، خاصة أن تكون واحد من احد لاعبي ببجي موبايل فانك تكون بحاجة شديدة دائما إلى امتلاك شدات ببجي، لان اللاعبون يريدون دائما الوصول إلى أعلى المستويات وأن يكون كل منهم هو الفائز في المباراة الواحدة، ويمكن ذلك فقط إذا كنت تمتلك عدد لا باس به من شدات ببجي موبايل، ويوجد هناك الكثير من الطرق الغير صحيحة التي يقدمها البعض، ولكن من الآن من خلال هذا المقال سنوفر إليكم طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 بدون كذب.

شحن شدات ببجي مجانا بدون كذب

تعد الطريقة الأولي وهي الأكثر صدقا وأماناً من خلال شحن شدات ببجي midasbuy وهو ببجي الموقع الرسمي ففي هذه الخطوة يتم إدخال معرف اللاعب وهو الاي دي الخاص بالملف الشخصي بداخل اللعبة، ثم اختيار طريقه الدفع لمتاحة إليه، واختيار عدد الحزمات المراد شحنها من شدات ببجي موبايل، ثم اختيار خانة ادفع الآن، وخلال ثواني معدودة سوف يتم وصول عدد الشدات الذي تم اختياره في حسابك الشخصي داخل لعبه بوبجي موبايل، كما انه سوف يصلك عدد مجاني من الشدات كهدايا.

شحن UC ببجي مجانا

يمكنك الحصول على شحن شدات ببجي مجانا بدون كذب من خلال استخدام المتجر الخاص بك مثل جوجل بلاي، وذلك يكون عند تحويل الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي، في كل ما عليك فعله هو الدخول إلى المتجر، ثم الدخول إلى قسم الإعدادات، و تغيير البلد الكامن فيها إلى أمريكا، وبذلك سيصبح الحساب الخاص بك حساب أمريكي.

ثم قم بتحميل التطبيقات التي تعطي نقاط مجانية مقابل عمليات التحميل التي تم عملاها، بعد ذلك قم بالدخول إلى قسم الإعدادات مرة أخرى وقوم بالذهاب إلى الدفع، واختيار طرق دفع أخرى ثم اختيار الدفع من خلال جوجل كروم، قم بالحصول على عدد النقاط التي تم الحصول عليها من داخل المتجر وقم بتحويلها إلى شحن شدات ببجي مجانا وبدون كذب.

شحن شدات ببجي مجانا 2021

أيضا يمكنك الحصول على شدات ببجي من خلال تحميل التطبيقات المختلفة، وقم بالتسجيل فيها من خلال الاي دي الخاص باللاعب و ثم قم باتباع التعليمات التي يمليها عليك التطبيق مثل متابعة الفيديوهات ومشاركتها وعمل بعض استطلاعات الرأي ثم الحصول على النقاط وتحويلها إلى شدات ببجي.