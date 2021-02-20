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عمر شويل - جدة ميزة جديدة لتعزيز الخصوصية في واتساب ضمن آخر تحديثات واتساب الجديدة 2021، ميزة يجب عليك معرفتها على الفور وسيفرح لها جميع مستخدمي التطبيق في العالم، سنتناول اليوم الحديث تفصيلاً عن التحديث الجديد الذي قامت واتساب بطرحه في الأيام القليلة الماضية، والذي يمكننا أن نقول معه وداعاً للتجسس على الواتساب ليُصبح التطبيق بعد الآن أكثر تعقيداً وبالتالي حماية أكثر لحسابك، وكل هذا من خلال تلك الميزة الجديدة، حيث يُعد تطبيق الواتساب أحد أكثر برامج التواصل الاجتماعي شهرة ونجاح حول العالم ويُفضله الكثير من رواد الإنترنت، ولكن ازداد الاعتراض عليه مؤخراً حول الأمان والخصوصية ليكسر التطبيق هذه القيود بذلك التحديث الأخير.

ميزة جديدة لتعزيز الخصوصية في واتساب

كلاً منا على دراية بأن أسهل طريقة للتجسُس على أي حساب واتساب هي عن طريق استعمال خاصية الواتساب ويب Whatapp Web، وهذا ما قام تحديث واتساب الجديد بحمايته أكثر عن طريق طرح تلك الميزة الجديدة لتعزيز الخصوصية، ولتأكد من ذلك كل ما عليك هو الدخول إلى حسابك على الواتساب، ثم الضغط على الثلاث نقاط المتتالية واختيار Whatapp Web، وسنلاحظ ظهور رسالة عليك الضغط على أيقونة تحوي CONNECTER IN APPAREIL أو الاتصال بالحساب عليك الضغط عليها، حيث كان يمكنك من خلالها مراقبة أي شخص عبر الحصول عل جواله ثم عمل SCAN لل QR الخاص بهذا الشخص.

وكنت بذلك تستطيع فيما مضى وبشكل مُباشر وقبل تفعيل تلك الميزة الجديدة في واتساب التحكم في الحساب الخاص بالشخص، والذي قمت بإدخال رمز QR الخاص به، ولكن واتساب قامت بتعزيز حماية خاصية Whatapp Web بهذا الشكل، فعند الضغط على أيقونة CONNECTER IN APPAREIL الآن سيطلب منك التطبيق باستعمال البصمة أو قزحة العين أو الوجه لفتح الحساب عبر خاصية واتساب ويب.

تحديث واتساب الجديد الأكثر أماناً

نظراً لتعقيدات الواتساب الجديدة في عدم القدرة على مُراقبة الأشخاص عبر إستخدام خاصية Whatapp Web، ثم الضغط على ذر CONNECTER IN APPAREIL من خلال إعدادات التطبيق، فإنك لن تستطيع فتح التطبيق إلا عبر إدخال البصمة أو قزحة العين أو الوجه الخاصة بالشخص أو إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب، لذا لن يتمكن شخص أخر من فتح الحساب حينها إلا إذا كان صاحب الجوال نفسه، فهي طريقة رائعة تتمكن من خلالها حماية تطبيق الواتساب الخاص بك والاحتفاظ برسائلك وأسرارك من التجسُس.