نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير باستخدام الأيدي مجانا 2021 وبطرق بسيطة وشرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير باستخدام الأيدي مجانا سنوضح لكم خلال المقال طرق سهلة لتحصلوا على جواهر فري فاير مجانا بخطوات سريعة، وهذا عن طريق تطبيق جديد ومضمون بنسبة مئة بالمئة، ومن خلال ذلك التطبيق يلزم عليك أن تتبع عدة خطوات سهلة ستربح عن طريقها شحن جواهر فري فاير مجانية بأعداد كبيرة، كما سنوضح لكم معلومات مهمة عن اللعبة.

شحن جواهر فري فاير باستخدام الأيدي مجانا

تتضمن لعبة فري فاير عدة مواصفات لن تستغني عنها بجهازك الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك لكي تستطيع ممارسة لعبة فري فاير بدون عوائق، وأهمها الذاكرة العشوائية أو الرامات التي لا يجب أن تقل عن أربعة جيجا بايت بالنسبة للكمبيوتر واثنين جيجا بايت بالنسبة للهاتف.

عدة مواصفات لن تستغني عنها بجهازك الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك لكي تستطيع ممارسة لعبة بدون عوائق، وأهمها الذاكرة العشوائية أو الرامات التي لا يجب أن تقل عن أربعة جيجا بايت بالنسبة للكمبيوتر واثنين جيجا بايت بالنسبة للهاتف. هناك أيضًا الذاكرة الداخلية التي من المفترض ألا تكون أقل من أربعة جيجا، وإذا رغبت بلعب فري فاير على جهاز الكمبيوتر عليك أن تقوم بتنزيل ويندوز عشرة الذي سيساعدك بشكل كبير لتستمتع باللعبة.

عندما تنتهي من تنزيل اللعبة وتضغط على تشغيل، ستبدأ اللعب عقب سقوطه من الطائرة الهوائية على الأرض، وبعدها يجب عليك أن تجري بشكل سريع وتختبئ لتحمي نفسك من الطلقات النارية.

ستجد أمامك مباني سكنية كثيرة تستطيع الاحتماء بها، ثم حاول أن تقتل أحد المنافسين لتحصل على أسلحته، بعد ذلك ستقع في مأزق وهو كيفية شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر لعبة فري فاير عن طريق الأي دي

لتربح جواهر فري فاير ادخل على جوجل بلاي وقم بكتابة “Cashing Ganhe Dinheiro Diamantes” ثم اضغط على التثبيت ثم افتح التطبيق ثم سجل دخولك بحساب الفيس أو بجوجل، بعدها قم بالآتي:

ادخل على قائمة التطبيق الرئيسية واضغط على كلمة “AdGem”.

بعد ذلك ستجد قائمة عروض كبيرة أمامك، افحصها جيدًا واختر أحسن العروض التي تريدها، فكل عرض منها يطلب منك شيء معين لتربح نقاط الجواهر.

كما يمكنك أن تنقر “Adscend media” سيقترح عليك التطبيق عدة مهام، ليزيد من حصولك على الجواهر من الإعلانات أو التطبيقات.

عندما تكمل عملية التسجيل ستأتيك خمسمائة نقطة، وتستطيع تحصيل نقاط عندما تجيب على أسئلة عندما تنقر “Theorem Reach”.

بعد تأدية كل الخطوات تستطيع شحن جواهر فري فاير المجانية ببساطة وبخطوات آمنة، ونرجو أن ينال مقالنا إعجابكم.