نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة على هواتف الأندرويد للواتساب بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى شركة التكنولوجيا المتطورة لتطبيق الواتساب على التحديث المستمر مما يمكن المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، حيث يسعى التطبيق إلى التحديث الأخير الذي أشار إليه بهدف إرضاء كافة العملاء ومستخدميه، علماً بأن التطبيق لا يقتصر على إرسال رسائل أو ملاحظات صوتية أو إجراء مكالمات فيديو بل يضم العديد من المميزات المختلفة التي يتم الاستنفاع منها والاستمتاع بها بالإضافة إلى الحالاا مثل تطبيق انستجرام وفيسبوك، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والاقتباسات والمزيد من خلال ميزة WhatsApp status ومن ضمن خواصها إزالتها تلقائيا بعد 24 ساعة، وقد يكون هناك بعض الصور المضحكة أو الاقتباسات على حالات جهات الاتصال الخاصة بك التي قد تثير اهتمامك وترغب في تنزيلها، وفيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها لتنزيل حالة واتساب الخاصة بشخص آخر على هواتف الأندرويد.

خطوات تنزيل حالات واتساب :

قم بتنزيل تطبيق Google Files على هاتفك المحمول اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا اضغط على خيار الإعدادات Setting وفعل خيار إظهار الملفات المخفية Show hidden files انتقل إلى مدير الملفات file manager – التخزين الداخلي internal storage – ثم واتساب الوسائط media – الحالات statuses في مجلد statuses سترى جميع الحالات التي شاهدتها اضغط على الصورة أو الفيديو المطلوب واضغط مطولاً على العنصر المحدد واحفظه في الموقع الذي تريده على هاتفك

كيفية إعادة توجيه حالة واتساب الخاصة بشخص ما :

افتح واتساب وانتقل إلى الحالة

حدد الحالة التي تريد توجيهها

حدد جهة الاتصال أو المجموعة التي ترغب في إعادة توجيه التحديث إليها

أخيراً اضغط على إرسال

واتساب تعلن عن ملامح سياساته الجديدة :

وقد حديثت ضجة هائلة بين مستخدمي تطبيق الواتساب بسبب التحديث الأخير بسبب الموافقة على سياسة الخصوصية، مما أثار غضب المستخدمين ونتج عنه ترك التطبيق وحذف حساباتهم واللجوء إلى تطبيقات مشابهة، ولكن سرعان ما أعلن تطبيق الواتساب عن منح كافةالمستخدمين للتطبيق وقتاً أكبر لمراجعة التغييرات التي ستجريها على سياسة الخصوصية التي يعتمدها والتي تسبب إعلانها في وقت سابق ببحث عدد من مستخدمي التطبيق عن بدائل له، ومن الجدير بالذكر أنه في منتصف يناير أعلن واتساب تأجيل سياسة الخصوصية الجديدة لمدة ثلاثة أشهر والتي كان مقرر تطبيقها في 8 فبراير الحالي، وذلك بعد الضجة التي أحدثتها تلك السياسة ودفعت كثيرين إلى التخلي عن التطبيق وذهبت إلى تطبيقات أخرى مثل سيجنال وتلجرام وغيرها، وعادت واتساب في هذه الفترة وأعلنت مرة أخرى عن تطبيق سياسة الخصوصية في المرحلة القادمة ولن تتراجع عن قرارها مما سيؤدي إلى تفكير الكثير من مستخدمي الواتساب إلى اللجوء إلى بعض التطبيقات الأخرى إذا ما نفذت شركة واتساب تطبيق ما أعلنت عنه.