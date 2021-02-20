نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 5 5G وأهم مزاياه وعيوبه بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 5 5G , شركة أوبو من أنجح شركات الهواتف الذكية التي استطاعت أن تجذب أكبر عدد من العملاء من وقت انطلاقها، فهي توفر الكثير من المزايا والمواصفات العالية، والتصميم الرائع الذي يتناسب مع كل الأذواق، وفي بداية الشهر الحالي أطلقت شركة أوبو Oppo Reno 5 5G الجيل الخامس، والذي بدأ الجميع يبحث عما هي مواصفاته، مزاياه، عيوبه، وفي خلال السطور القادمة سنتعرف على أبرز المواصفات الخاصة.

هاتف Oppo Reno 5 5G

منذ الإعلان الشركة عن إطلاق هاتف Oppo Reno 5 5G، وهو متصدر كل محركات البحث، حيث أصبح متوفر النسخة الرسمية له في الأسواق المصرية، ويأتي الهاتف بمعالج قوي، و بشبكات الجيل الخامس.

وكما تعود المتسوقين على التصميم الرائع والوزن الخفيف والألوان الرائعة من شركة أوبو أيضًا يأتي الهاتف بشكل جمالي وقوي، بالإضافة إلى مجموعة قوية من المزايا التي تتمثل قوة دقة الكاميرات التي توضح أدق التفاصيل بوضوح، والبطارية القوية التي تستمر طوال اليوم، وتطوير الشاشة التي تدعم 90 هرتز.

مواصفات هاتف Oppo Reno 5 5G

مواصفات الشاشة

الشاشة على هيئة الثقب AMOLED، مساحتها 6.4 إنش بجودة FHD، دقة 2400×1080 بكسل، معدل كثافة بكسلات 410 بكسل لكل إنش.

كما أن الشاشة تأتي بمعدل تردد عالي 90Hz التي تساهم في توفير البطارية التي توفر سطوع عالي 750 شمعة.

مزايا هاتف Oppo Reno 5 5G

قوة الأداء الثابت للهاتف.

حجمه ووزنه خفيف.

سرعة استجابة البصمة.

الشحن السريع وقوة البطارية.

معالج قوي للهاتف.

الشاشة رائعة وتقنية جيدة.

أداء الكاميرات جيد.

عيوب هاتف هاتف Oppo Reno 5 5G

لا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجية.

نفس التصميم الخاص بهاتف Oppo Reno 4 5G.

السعر المبالغ فيه.

جودة الصوت عكس المتوقع.

سعر هاتف Oppo Reno 5 5G المتوقع في مصر

8000 جنيه مصري.