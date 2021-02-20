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عمر شويل - جدة شحن ببجي موبايل مجانا PUBG MOBILE في 7 خطوات للحصول على شدات مجانية، تمكنك من الاستمرار في المنافسة لفترات بعيدة في لعبة ببجي موبايل، لم يعد الأمر يستغرق منك ومن طويلة لكي تستطيع شحن ببجي بدون دفع أموال، كل هو مطلوب منك هو تنفيذ بعض الأمور السهلة لحصد ما يعادل شحن الموسم كامل، فربما يشتكي بعض اللاعبين من طول الخطوات والانتظار لإتمام العديد من المهام للتمكن من الشحن المجاني للعبة ببجي موبايل PUBG، ولكننا هنا سنجتهد معكم في توضيح أمور بسيطة جدا لكي تتمكن من شحن الموسم الجديد في ببجي بدون دفع أي مصروفات.

شحن ببجي موبايل مجانا PUBG MOBILE في 7 خطوات للحصول على شدات مجانية

سنوضح لكم عزيزي القارئ العديد من الطرق الجديدة في شحن شدات ببجي مجانا، الطريقة الأولي المتميزة في شحن شدات pubg هي الشحن من خلال التطبيقات، حيث يعتمد التطبيقات التي سنذكرها إليكم عبر بعض الأمور البسيطة التي يجب عليك القيام بها أبرزها ألعاب الحظ والمسابقات والعديد من الأمور البسيطة ستجد اسفل هذه الفقرة 7 خطوات إذا قمت بتنفيذهم بدقة ستحصل علي شدات ببجي مجانا.



خطوات شحن الشدات UC مجاناً

قم بالدخول على متجر جوجل بلاي. قم الضغط على المكان المخصص للبحث. قم بكتابة Rozwin ثم النقر انتر أو بحث. قم بالنقر على تحميل. قم بتثبيت التطبيق. قم بالضغط على الخيارات المتاحة (gift box mega offer, surevay, Quick offer, scratch win). أحصل على الهدايا المجانية من كل تطبيق مجاناً.

طريقة الحصول على الشدات مجاناً

كل عرض من العروض السابقة يمكنكم من خلالها الحصول على coins وشحن ببجي مجانا كل ما هو مطلوب منك هو الاستفادة بأكبر عدد ممكن من هذه الكوين عن طريق التالي:

الضغط علي spin naw ثم النظر علي الرقم التي تتحصل عليه من النقاط، ثم تكرار هذه العملية اكثر من مرة حتي تجمع اكبر مجموعة من النقاط.

الضغط علي مسح الشاشة skratch ثم النظر علي حظك في النقاط وليكن 40 نقطة، ثم القيام بالضغط علي عدد النقاط والسحب لأسفل ومن الإعدادات ثم تجعلها 1mm/sca ثم الضغط save ستجد أن عدد النقاط تم مضاعفته.

كرر العملية اكثر مرة حتي تصل إلى 6 ألف نقطة.

يمكنكم الآن شحن pubg مجانا حيث متاح في التطبيق أن 6 الأف كوين يوازي 40 شدة.

يسعدنا أصدقائي استقبال تعليقاتكم وملاحظاتكم في التعليقات ونوكد أن هذا التطبيق يتيح شحن جواهر فري فاير كما يتيح شحن ببجي موبايل مجانا PUBG MOBILE في 7 خطوات للحصول على شدات مجانية بسيطة.