نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر إصدار 1.16 لعبة ماين كرافت للكمبيوتر والجوال 2021 أفضل مودات Minecraft السجن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع آخر إصدار لعبة ماين كرافت للكمبيوتر والجوال 2021 الحديثة، والتي تم تحديث Minecraft وبلغ عدد مرات تحميل لعبة ماينكرافت لـ 10 ملايين عملية حتى الإصدار 1.16، وتعتبر اللعبة من افضل الألعاب التي نجدها متوفرة بشكل مجاني لأجهزة الكمبيوتر وللهواتف المحمولة، واستطاعت اللعبة الحصول على شعبية وإعجاب الكثيرين من اللاعبين من أنحاء العالم، والتي ذكر أنها تناسب عمر 10 اعوام، ولذلك نجدها مثبتة على الملايين من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، والآن للاستمتاع بلعبة ماين كرافت فيمكنك تحميلها ويمكنك أيضا مشاركتها مع أصدقاءك للاستماع باللعب الجماعي بينكم،وإليكم كافة تفاصيل اللعبة في آخر إصدار 1.16.201.01 الحالي، ومود الهروب من السجن في ماينكرافت.

لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المشهورة والتي نجد إقبال من الملايين من أنحاء العالم على تحميلها ومن خلالها يستطيع اللاعب أن يقوم بمهاجمة الوحوش وبناء الكثير من الأبنية المتنوعة ويمكنك لعبها جماعي مع أصدقاءك، وتم تنزيل لعبة ماينكرافت للكمبيوتر، كما شرحنا لكم كيف تلعب Minecraft على الجهاز الكمبيوتر واستخدام الأسهم، والآن يمكنك تحميل اللعبة وتجربة لعبها للاستمتاع بها ويمكنك القيام بمشاركتها مع أصدقاءك على وسائل التواصل الاجتماعي للسوشيال ميديا والفيس بوك واتس اب تويتر وانستجرام وغيرها من الوسائل.

ألعاب ماين كرافت مجاناُ

تم توفير رابط لعبة ماينكرافت للأندرويد عن طريق متجر جوجل بلاي، وكذلك توفير اللعبة على هواتف الايفون من خلال تطبيق آيتونز، ولمحبي الالعاب القتالية يمكنكم كذلك عبر موقع ثقفني الدخول على لعبة ببجي موبايل الأصلية، وكذلك ببجي الكورية، وطرق عديدة لشحن شدات ببجي، بل وكذلك وفرنا لكم جواهر لعبة فري فاير، ولعبة ماينكرات للكمبيوتر تحتاج إلي حساب في مايكروست أوفيس، والدخول عليه، كما توفر رابط تشغيل اللعبة أونلاين عبر الكمبيوتر الخاص بك.

مميزات لعبة Minecraft

يتوفر باللعبة العديد من المزايا التي تتميز بها ومنها الآتي:

• تتميز اللعبة بأنها متوفرة مجانا لأجهزة الكمبيوتر وهواتف الأندر ويد.

• تدعم اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

• بأنها سهلة اللعب وتكون مثيرة ومشوقة.

• تتميز بأنها متوفرة على الملايين من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

• تتميز اللعبة بأنها لا تحتاج لمساحة على الجهاز الكمبيوتر لأنها تكون صغيرة الحجم.

• تناسب جميع الأعمار سواء كبار أو صغار.

كيفية تنزيل ماين كرافت

لتحميل لعبة ماين كرافت يمكنك الذهاب إلى متجر التطبيقات بهاتف ثم الأتي:

بعد فتح متجر جوجل بلاي أو الخاص بنظام تشغيل الهاتف، اضغط على Download.

انتظر قليلا لتحميل اللعبة وتثبيتها على الجهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

وسوف تجدها مثبتة على الجهاز

فيديو يشرح الإصدار الجديد

مود الهروب من السجن ماين كرافت

من المودات الحديثة في لعبة ماينكرافت والذي يتضمن خرائط وزارة الدفاع لهروب من السجن، منها خريطة سجن المغلومة (الخدمة السرية)، وحكاية ستيف (سرقة الكمال)، والهاربين سجن ماين كرافت،.

والآن يمكنك الاستمتاع باللعبة لأجمل لعبة ماي كرافت للكمبيوتر والأندرويد، ويمكنك مشاركتها مع أصدقاءك للعب جماعي، ومن يريد الاستفسار عن اللعبة يراسلنا في تعليق ، وكذلك من تعجبه ألعاب أخرى يوضح لنا اسمها.