نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجاناً بدون فيزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً يبحث كل مستخدمين لعبة ببجي عن طرق يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل بشكل مجاني، وذلك بسبب كثرة استخدام اللاعبين لهذه الشدات وبالتالي كثرة احتياجهم لشحن الشدات بشكل مستمر، كما يوجد بعض المواقع المزيفة التي تدعي أنها تقدم خدمة شحن الشدات بطريقة مجانية، لذلك سنعرض لكم في هذا المقال طرق يمكن من شحن الشدات مجاناً.

شحن شدات ببجي مجاناً

يمكن أن يتم شحن شدات ببجي عن طريق استخدام إعلانات المواقع الإلكترونية، حيث أنه يوجد عدد من المواقع تقوم بمنح الزوار مجموعة من النقاط عند مشاهدة الإعلانات الخاصة بتطبيقات مختلفة، هذه النقاط التي يمكن تحويلها فيما بعد إلى نقود لشراء عناصر محددة من جوجل بلاي، لذلك ممكن أن يقوم بعض اللاعبين بتحويل هذه النقاط إلى نقود ثم شراء شدات ببجي موبايل وتحويلها إلى الحساب الخاص بالمستخدم في اللعبة بشكل مباشر.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق رمز الأي دي

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق رقم الأي دي الخاص بكل مستخدم يعتبر من أكثر الطرق انتشاراً، ولكن يجعل اللاعبين طريقة استخدامها، حيث أنه يجب إتباع عدد من الخطوات لنجاح هذا الأمر، هذه الخطوات المتمثلة في الآتي:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على موقع midas buy لأنه الموقع المعتمد بشحن الشدات.

يتم التسجيل من خلال إدخال رمز الأي دي المستخدم في لعبة ببجي موبايل.

يقوم المستخدم بكتابة عدد الشدات ثم إدخال المبلغ الذي تم تحديده، بعد ذلك يتم نقل الشدات بشكل مباشر إلى حساب المستخدم.