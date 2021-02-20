نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت على أي جهاز في 5 دقائق فقط مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت يعتبر ذلك من أكثر المواضيع التي تشغل محركات البحث في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث كل مستخدمين اللعبة عن طريقة آمنة يمكن من خلالها الحصول على اللعبة، ويرجع ذلك إلى انتشار الكثير من المواقع الإلكترونية المزيفة التي تدعي أنه يمكن تحميل اللعبة من خلالها، لذلك سنشرح في هذا المقال طريقة مضمونة يمكن من خلالها الحصول على لعبة فورت نايت.

تحميل لعبة فورت نايت

خطوات تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر يمكن تحميل لعبة فورت نايت من خلال موقع الألعاب الإلكترونية المعروف Epic Games ، وذلك من خلال قيام مستخدم اللعبة بفتح حساب جديد على هذا الموقع، يقوم اللاعب بإتباع الخطوات التي يعرضها الموقع لاكتمال عملية التسجيل:

بعد التسجيل يقوم مستخدم اللعبة بالبحث عن لعبة فورت نايت من خلال فتح صفحة Epic Games Launcher وذلك من أجل إتمام خطوات التحميل.

يتم تحميل اللعبة على مرحلتين حيث يقوم الموقع أولاً بعرض ملف التحميل الخاص بلعبة فورت نايت، ليقوم المستخدم باختيار مكان حفظه على سطح المكتب، وفي ذلك الوقت يكون اكتمل تحميل صفحة Epic Games Launcher .

يقوم المستخدم بفتح الصفحة ثم الضغط على خاصية التثبيت، بعد ذلك ستكتمل خطوات تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر المستخدم.

تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد

يقوم المستخدم بفتح موقع uptodown ثم البحث عن لعبة فورت نايت.

يقوم المستخدم بالضغط على خاصية التحميل الموجودة في أعلى يمين الموقع.

في هذه الخطوة يجب إتباع التعليمات التي يعرضها الموقع لاكتمال عملية التحميل.

فتح قائمة التطبيقات المحملة ثم فتح لعبة فورت نايت.