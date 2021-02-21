نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تحميل لعبة فورت نايت في 10 دقائق فقط وكيفية الفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لهذه الشهرة يبحث الكثير من مستخدمين اللعبة عن طريقة مباشرة لتحميل لعبة فورت نايت على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وذلك بسبب أن اللعبة تم إزالتها بشكل نهائي من المتاجر الرئيسية، لذلك سنشرح لحضراتكم في هذا المقال طريقة مباشرة لتحميل لعبة فورت نايت.

تحميل لعبة فورت نايت

من المعروف أن أي لعبة إلكترونية حديثة مثل لعبة فورت نايت ولعبة بابجي يتم تحميلهم من خلال المتجر الرسمي الخاص بشركة جوجل وشركة أبل، وفي البداية كان يتم تحميل اللعبة من خلال هذه الطريقة المباشرة، ولكن نظراً إلى المشاكل القضائية التي حدثت بين الشركات والتي أدت إلى مسح اللعبة من هذه المتاجر، بالتالي أصبح من الصعب الحصول على الإصدارات الحديثة من هذه اللعبة.

في هذه الفترة قامت الكثير من المواقع المزيفة بادعاء أن اللعبة متاح تحميلها ولكن بمقابل مادي، بعد أن كانت اللعبة مجانية، هذا الأمر الذي اعترض عليه الكثير من مستخدمين اللعبة حتى أعلنت الشركة المسئولة عن اللعبة أن اللعبة متاح تنزيل فورت نايت بطريقة مجانية من خلال موقعEpic Games .

تحميل فورت نايت على جهاز الكمبيوتر

لعبة فورت نايت من الألعاب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر، ولكن يجب توافر إمكانيات معينة في هذا الجهاز حتى يستطيع اللاعب التمتع بكافة الخصائص المميزة الموجودة في اللعبة، ويمكن الحصول على لعبة فورت نايت من خلال موقع Epic Games.