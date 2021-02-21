شحن شدات ببجي مجاناً PUBG الموسم 17 و18 اكسب 1000 شدة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً، شدات ببجي موبايل عبارة عن مجموعة من العناصر الإضافية التي يتم فتحها في اللعبة، لكي تمنح اللاعبين ملابس وأسلحة ومعدات جديدة ومميزة يتم استخدامها أثناء المباراة تضيف من متعة اللعب، ويكثر استخدام هذه الشدات بشكل مستمر، لذلك يبحث الكثير من مستخدمين اللعبة عن طريقة لشحن شدات ببجي بطريقة مجانية، لذلك سنشرح لكم في هذا المقال طرق مجانية لشحن شدات ببجي. شحن شدات ببجي مجاناً يقوم مستخدم اللعبة بفتح متجر جوجل بلاي ثم البحث عن تطبيق Google opinion Rewards هذا التطبيق الذي يمنح لمستخدميه جوائز في مقابل الإجابة على بعض الأسئلة.

يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل، ثم يقوم بالإجابة على استطلاعات الرأي التي يقوم الموقع بعرضها.

عند الإجابة على هذه الاستطلاعات يقوم الموقع بنقل مبلغ من المال مباشرة إلى حساب المستخدم في جوجل بلاي.

هذا المبلغ يمكن استخدامه في شراء عناصر مختلفة من جوجل بلاي مثل شراء شدات ببجي موبايل.

يقوم المستخدم بتحميل البرنامج الخاص بشحن شدات ببجي موبايل ثم إتمام خطوات تسجيل الدخول، ثم يقوم المستخدم بتحديد عدد الشدات المراد إعادة شحنها واختيار أنسب طريقة للدفع، وبذلك يتم نقل الشدات بشكل مباشر إلى حساب المستخدم في ببجي موبايل. شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عن طريق الأي دي يتم فتح موقع شحن الشدات midas buy .

يقوم المستخدم بكتابة رمز الأي دي لحسابه الشخصي في لعبة ببجي.

يقوم المستخدم بكتابة عدد الشدات التي يرغب في شحنها، ثم تحديد وسيلة الدفع المناسبة.

يقوم المستخدم بالضغط على تأكيد، سيتم نقل الشدات مباشرةً إلى حساب المستخدم. طريقة عمل المخمرية الخليجي لتعطير ونعومة لا تقاوم

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