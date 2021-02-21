نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات هاتف iphone 13 الحديث ومميزاته المدهشة وسعره في الدول المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف iphone 13 الرهيب ذو المواصفات الخاصة التي تمنحه قوة التنافس بين الهواتف الأخرى على مستوى الدول المختلفة، ولم نتحدث كثيراً عن صاحبة الشأن في إطلاق أفضل الهواتف والأجهزة لأنها معروفة ومشهورة من خلال هواتفهم المنتشرة في جميع أنحاء العالم وهي شركة أبل المميزة، ومن المميزات الجبارة لهذا الهاتف هي إحتوائه على مساحة تخزين كبيرة سعتها 1 تيرا بايت ومقاومته للماء والغبار بمعيار IP68 ووجود معالج قوي من نوع Apple A14 Bionic، وكل هذا وسعره غير مكلف كثيراً على رغم من جودة العالية، وسوف نتحدث بالتفصيل عن مواصفات هاتف iphone 13 من خلال موقع ثقفني المسئول عن عرض كل ما هو جديد.

مواصفات هاتف iphone 13 الحديث

مواصفات هاتف iphone 13 الجديد غير أي مواصفات جودة عالية ومميزات رهيبة ليس من السهل وصفها وهي كما يلي:

يدعم الهاتف بطارية من نوع ليثيوم أيون وهي غير قابلة للإزالة وهي تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات مع دعمه لخاصية الشحن اللاسلكي. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.6، وتأتي الكاميرا الثانية بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D LiDAR scanner. وتأتي الكاميرا الأمامية أيضاً مزدوجة بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2. يدعم الهاتف شبكة اتصال الجيل الثاني وحتى شبكة اتصال الجيل الخامس. يأتي بذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبلغ سعتها 1 تيرا بايت. يبلغ وزن الهاتف 226 جرام. يوجد من هذا الهاتف نوعين من حيث شريحة الإتصال يأتي النوع الأول له بشريحة إتصال واحدة من نوع Nano SIM والنوع الثاني منه يحتوي على شريحتي اتصال من نوع Nano SIM. يدعم خاصية تحديد المواقع الجغرافية وهي الـ GPS. يدعم شاشة من نوع Super Retina XDR OLED تعمل باللمس، بحجم 6.7 بوصة. يوجد به خاصية التواصل قريب المدى الـ NFC. وتأتي مادة التصنيع لهذا الهاتف الممتاز من نوع زجاج كورنينج غوريلا من الأمام والخلف، مع وجود إطار مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ. يوجد للهاتف عدة ألوان منها اللون الجرافيت واللون الذهبي واللون الفضي. يتميز بخاصية مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. يحتوي على العديد من أجهزة الاستشعار مثل الـ Face ID، والماسح الضوئي، ومقياس الضغط الجوي، ومستشعر جيروسكوب، مستشعر التسارع والتقارب، مستشعر الإضاءة المحيطة . يحتوي على معالج من نوع Apple A14 Bionic سداسي النواة ودقة تصنيعه 5 نانومتر مع وجود معالج رسومي من نوع GPU رباعي النواة. لا يدعم تشغيل راديو FM. يدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6، ويدعم الواي فاي direct.

مميزات الهاتف

الهاتف الحديث الممتاز الذي يحظى بمجموعة من المميزات الرهيبة وهي كالتالي:

تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

يتميز بوجود مكبرات صوت ستريو.

بطارية من نوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها.

يحتوي على مدخل سماعات 3.5 ملم.

مميز بنظام تشغيل الهاتف iOS 14.

يدعم البلوتوث 5.0 ويدعم خاصية الـ LE، وخاصية A2DP.

سعر الهاتف في الدول

يختلف تصميم الهاتف من نوع لآخر ومع ذلك يختلف سعره أيضاً على حسب جودة الهاتف وأسعار هذا النوع كالتالي:

سعر الهاتف في السعودية 4,120 ريال سعودي.

سعره في الإمارات 4,035 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في مصر 17,250 جنيه مصري.

سعر الهاتف بالدولار 1099 دولار أمريكي.

سعره في العراق 1,311,650 دينار عراقي.