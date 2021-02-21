نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروق قوية بين لعبة فري فاير FREE FIRE وببجي PUBG المميزة وتنافس حاد بين اللعبتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم الفروق بين لعبة فري فاير FREE FIRE وببجي PUBG أيضاً، حيث أصبحت ألعاب Fire في الفترة الأخيرة المنافس الأقوى للعبة ببجي موبايل الشهيرة، وأصبحت الألعاب الكهيربية خاصة ببجي من أفضل الألعاب التي يلعبها ملايين الأشخاص حول العالم، لما تتمتع به من مزايا عديدة، أهمها هي السرعة والتميز، وهي الأقرب للشباب والعمر، لذلك في هذا المقال سنوضح الفرق بين PUBG والمنافسين.

فري فاير FREE FIRE وببجي PUBG

هناك بعض الاختلافات بين Peggy وغيرها من الألعاب، وأجحضها أن اللعبة ضمت مائة لاعب، الأمر الذي حفز بشكل هائل حماسهم وتحمسهم، بينما تحتوي اللعبة المنافسة لها فقط على نصف ذلك العدد من الاعبين.

كما أن في اللعبة المنافسة يمكنك العب بمفردك مثل أي شخص آخر، أو في مجموعات من أربعة أشخاص لزيادة الحماس، ما يميز اللعبة التي تواجهها هو أنه عندما تلعب اللعبة مرتين، فإن دورة لعب اللعبة تستمر لمدة ربع ساعة، أما في ببجي فإن تلك المدة تطو إلى النصف ساعة، لذا بالمقارنة مع PUBG ، فإن اللعبة أكثر حماسة وسرعة.

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وبسبب الزيادة المستمرة لمستخدمين لعبة فري فاير وتقارب عدد مستخدميها للعبة الشهيرة؛ يمكن اعتبارها على أنها بديل مناسب للعبة ببجي، وذلك نتيجة لما حققته من إنجاز في اجتياز الرقم القياسي في تحقيق الإيرادات.

جواهر فري فاير 2021 Free Fire

اشتهرت هذه اللعبة على نطاق واسع في الآونة الأخيرة وأصبحت مفضلة لمجموعتي الكبيرة من الشباب والأطفال، حيث إنها تشبه إلى حد بعيد لعبة ببجي، وهي لعبة إطلاق نار حيث يمكن للاعبين التنافس في الجزر النائية، بما في ذلك الأشخاص الذين العيش حتى النهاية على الجزيرة يمكنك تنزيل اللعبة على أجهزة Android مجانًا، ولن تحتاج إلى سرعة فائقة للاستمتاع بلعبها.

وهناك عناصر مدفوعة في اللعبة، وهي جواهر تستخدم لتحسين الفعالية القتالية، الأسعار تتراوح ما بين الدولار إلى لخمسين دولار أمريكي، بعدد جواهر من مائة إلى ما يفوق الـ 5000 جوهرة.