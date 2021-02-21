نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربح من تطبيق سناب شات بالشرح والخطوات بتقنية سبوت لايت الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربح من تطبيق سناب شات، يعتبر برنامج سناب شات هو من برامج التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة واستخداما علي الإطلاق حيث يعتمد علي تصوير المقاطع المرئية والفلاتر للصور المرسلة والمحادثات بين جهات الاتصال علي الجوال عن طريق سناب شات فهو يتيح لك خواص كثيرة ومميزات يمكن تحميلها في الجوال ومن خلال تلك المميزات طرحت شركة سناب شات العالمية لتقنية إنها طورت فكرة الربح من خلال تطبيق سناب شات علي الانترنت بنفس فكرة الربح من خلال تطبيق tik tok تيك توك وهو مشاركة الفيديوهات القصيرة.

الربح من تطبيق سناب شات

طرحت شركة snap chat تقنية فريدة من نوعها تعرف باسم سبوت لايت spot light علي غرار الموجودة في تطبيق تيك توك الشهير والذي يعمل علي ربح مستخدميه مليون دولار أمريكي يومياً حيث أكد موقع “تايمز نيوز ناو” أن هذه التقنية تتيح لمستخدمي سناب شات الربح عن طريق مشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة أو مشاركة القصص “ستوري” “story” مع أصدقاؤهم كي تصبح تلك المقاطع متاحة لمشاهدة كل من يستخدم برنامج السناب مما يساعد في اكتساب الكثير من المتابعين “followers” علي البرنامج.

وأكد التطبيق أن تقديم المكافاءة والتي ستصل إلى مليون دولار يومياً للعمل علي زيادة استخدام وتوسيع قاعدة مستخدمي تقنية سبوت لايت في سناب شات، وأكد مطوري سناب شات إنهم سيقومون بمنح المليون دولار يومياً طول الوقت المتبقي من العام الحالي 2021 لكل شخص تتصدر مقاطع الفيديو الخاصة به أو القصص منصة سناب شات، وأكد المطورون أن الهدف من رصد تلك المكافاءة هو المساعدة علي زيادة تفاعل مستخدمي سناب شات عبر تلك الميزة الجديدة والعمل علي جعل نشر مقاطع الفيديو القصيرة منافس قوي في مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تحقق أموال من مقاطع سناب شات

يمكنك تحقيق الربح من خلال البرنامج من خلال كما ذكر سابقا من خلال:

الطريقة الأولي:أن يكون لك صفحة قوية في التطبيق ومحتوي مقدم قوي يستفيد منه المتابعين ويتابعك الكثير من الأشخاص في التطبيق وذلك سيتم الإقبال عليك من الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة لعرض إعلانها لديك.

الطريقة الثانية للربح من خلال سناب شات علي الجوال هو الفلاتر فيبحث الكثيرين عن فلاتر جديدة يصورون بها انفسهم كي يصبحون بأجمل صورة فيمكنك عمل فلاتر جديدة وتحميلها علي التطبيق وبيعها ومن ذلك ستصنع ربحاُ جيداً من خلال التطبيق.

ولكن تلك الطريقة عند التحديث الجديد للسناب شات فإنه يمكن لأي أداة غير رسمية مستعملة علي البرنامج فيمكن تعمل علي حظرالبرنامج من الجوال.

بذلك يمكنك فك حظر سناب شات وعودة الرسائل المحذوفة من البرنامج مرة أخري ويمكنك إلغاء إشعارات سناب شات في الجوال حيث لا يزعجك الآخرين.

ومن خلال المقال يمكنك معرفة أن التقنية الجديدة التي تستخدمها الشركة في عملية التربح هي موثقة من التطبيق ومعروفة غير مهددة لحسابك بالحظر بل هي تعمل علي زيادة عدد المتابعين في تطبيق سناب شات الخاص بك وزيادة فاعلية المقاطع المصورة علي الاستوي الخاص بك لنشرها لأكبر عدد من المتابعين لك علي البرنامج.

الخاص بك وزيادة فاعلية المقاطع المصورة علي الاستوي الخاص بك لنشرها لأكبر عدد من المتابعين لك علي البرنامج. كما حدث تطبيق سناب شات ميزة check up friends لتجاهل ومراجعة الأصدقاء الغير جيدين علي حسابك والاستفادة من الأصدقاء الأقرب إليك في التطبيق ويمكنك الربح الفعال من خلال تطبيق سناب شات.