إضافات لعبة ببجي 2021 pubg mobile الجديدة أذهلت اللاعبين في العالم

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عمر شويل - جدة يزداد البحث يومياً على محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إضافات لعبة ببجي 2021 pubg mobile ، وتعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب الالكترونية على مستوى العالم كله، ويزداد الإقبال عليها كل يوم من الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار، ويحرص المسؤولين على هذه اللعبة أن يقوموا بتحديثها بشكل مستمر لإضافة بعض التطورات والأدوات التي تزيد من إثارة وتشويق اللعبة لكي لا يمل منها اللاعبين، وتضم هذه اللعبة ملايين الأشخاص من مختلف دول الوطن العربي ودول العالم كله.

إضافات لعبة ببجي 2021 pubg mobile

تزداد متعة لعبة ببجي موبايل مع كل تحديث جديد يتم إصداره، ويزداد معدل الحصول عليها كل يوم من قبل اللاعبين الجدد من جميع أنحاء العالم، ونظراً لزيادة عمليات البحث عن الإضافات الجديدة التي تقدمها اللعبة في التحديث الجديد، ننشرها لكم، وأهمها ما يلي:

تزويد أنواع جديدة من الأدوات والأسلحة التي يستخدمها اللاعبين في الدفاع عن أنفسهم للبقاء على قيد الحياة.

أصبح بإمكان المستخدمين زيادة عدد اللاعبين في الفريق.

زيادة جو المتعة والإثارة بسبب توفير إمكانية لعمل الفخ للاعبين.

توفير خريطة جديدة، وهي: livik.

توسيع المساحة الخاصة بالخرائط، والتي اتسعت لتصبح 2 كيلو متر.

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لعبة ببجي موبايل 2021

تعتبر هذه اللعبة من أفضل الألعاب الالكترونية الموجودة في الساحة بوقتنا الحالي، والتي ضمت ملايين الأشخاص من اللاعبين من مختلف الأماكن والدول على مستوى العالم، وتضم هذه اللعبة الذكور والإناث بمختلف الأعمار، حيث يلعبها الكبير والصغير، بسبب المتعة والإثارة التي توفرها هذه اللعبة وجو المنافسة، حيث يرغب اللاعبين في البقاء على قيد الحياة مدة أطول للفوز بالمركز الأول في اللعبة.

للحصول على تحديث اللعبة الجديد يجب توفير المساحة اللازمة لذلك، والتي تكون في أجهزة الأندرويد 1.84 جيجا بايت، وفي الهواتف الأيفون التي تعمل بنظام تشغيل ios نحتاج إلى مساحة قدرها 2.13 جيجا بايت.

يمكن للاعبين شراء الملابس في اللعبة بكل سهولة من خلال الدخول على متجر اللعبة، وبعد ذلك اختيار الملابس الذين ترغبون بها، ثم الذهاب إلى يسار الصفحة الرئيسية والضغط على صندوق الجندي، وبالتالي يتم الشراء وتحديد القيمة الخاصة بالملابس.