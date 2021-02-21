نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على مودات ماين كرافت 2021 للأندرويد minecraft mod في المقال التالي

عمر شويل - جدة مودات ماين كرافت 2021 مع الإصدار الحديث 1.16.210.01، التي ابتكر مود الهروب من السجن، ومن خلال متجر اللعبة يمكنك الحصول على مودات لعبة ماينكرافت، تلك اللعبة التي لها شعبية كبيرة في العالم، ويفضلها الكثير، فهي تقوم على فكرة العيش في الغابة، والقيام بتقطيع الشجر والحصول على الأخشاب ثم بناء المنازل، وتحتاج إلى أسلحة لمواجهة خطر الأعداء من الوحوش.

مودات ماين كرافت 2021 minecraft mod

من أجمل الالعاب لعبة ماينكرافت، وقدمنا لكم كيف تلعب ماينكرافت على الكمبيوتر، من الألعاب التي يمكنك لعبها مع أصدقاءك أو بمفردك، وحاليا تنزيل لعبة ماينكرافت الأصلية الإصدار الأخير، والتي تمكنك الاختيار بين الخرائط الموجودة بأشكالها الرائعة، مثل خريطة المنظار، والخرائط من رقم (1-9)، ثم نأتي إلى مودات لعبة ماين كرافت التي يبحث عنها الكثيرين، فنجد مودات كثيرة نقدمها لكم بالشرح في موقع ثقفني .

مود ماينكرافت حرب البيض

يمكنك لعب ماين كرافت حرب البيض (egg wars map pe) التي تعد ضمن أفضل الألعاب التي حظيت على اهتمام الكثيرين، وهي لعبة سهلة التثبيت والتنزيل من متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، والمناسبة لهواتف الأندرويد 4.2 فالأحدث، وكذلك متوافقة لإصدار 1.41، وحجمها صغير (4.3).

افضل مود أسلحة ماين كرافت 2021

كما نقدم لكم شرح تحميل برنامج مود ماينكرافت أسلحة (Guns Mod for MCPE)، وهو مود وزارة الدفاع التي تعطي أسلحة رائعة تستطيع بها محاربة أعدائك من خلال أسلحة جديدة، وبسهولة يتم تحميل مود ماين كرافت من خلال الأتي:

الدخول لهواتف الأندرويد على متجر جوجل بلاي

كتابة اسم المود باللغة الانجليزية (Guns Mod)

الضغط على كلمة تثبيت

يتم بذلك تثبيت مود اسلحة ماين كرافت والخريطة ببساطية

ثم ادخل على لعبة Minecraft وتشغيلها من خلال خريطة جاهزة أو وزارة الدفاع

تستطيع كذلك تعديل الخريطة من لقطات الشاشة

كما تستطيع تعديل البنادق المستخدمة

متطلبات تحميل Guns Mod للعبة Minecraft

يحتاج إلى اندرويد 4.1

الإصدار الحالي 1.7

مساحة البرنامج 6.4M

تم تقييم البرنامج لتناسبة للبالغين عمر 10 أعوام فأكثر

بلغت عمليات التثبيت أكثر من مليون

حصل على تقييمات لعدد 37833

وحصل على 4.4 نجمة

شرح بالفيديو برنامج مود الأسلحة Guns Mod

هناك الكثير من المودات مصل مود ماين كرافت بلوكات الحظ، ومود الاثاث، وكذلك مود الزواج، ومود السيارات وجميعها من افضل مودات ماين كرافت 2021 التي تهم لاعبي تلك اللعبة الشيقة.