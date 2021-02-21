متى تكون البطاطا خطرة على الصحة؟
تعتبر البطاطا "الخبز الثاني" الذي لا يسبب زيادة الوزن، عند طهوها بصورة صحيحة على الرغم من الأسطورة الشائعة التي تفيد أن البطاطا تسرع في زيادة الوزن، لكن هذا ليس صحيحا لأن 100 غرام من البطاطا المسلوقة تحتوي على 80-110 سعرة، كما أنها عمليا لا تحتوي على ألياف غذائية خشنة، ولا تسبب انتفاخ البطن والوذمة بسبب تراكم السوائل في الجسم.
ورغم ذلك أكدت الدكتورة نورية مونفوليدا، خبيرة التغذية الإسبانية، أنه يجب تناول البطاطا بحذر لأنها قد تسبب آلاما حادة في المعدة، بسبب مادة السولانين العضوية السامة، وفقا لروسيا اليوم.
وتقول، "أفضل طريقة للوقاية من هذه المشكلات الصحية، هي عدم تناول البطاطا القديمة أو الخضراء أو التي بدأت تنبت".
ووفقا لها، يمنع تناول البطاطا مع قشرتها، ولا ينصح باستخدام الماء الذي سلقت فيه لتحضير الطعام. كما يجب الامتناع عن تناول البطاطا إذا كان مذاقها مرا.
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