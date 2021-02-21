خطوات شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني 2021 free fire بنسبة 100%

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عمر شويل - جدة يبحث ملايين اللاعبين للعبة فري فاير على محركات البحث المختلفة عن خطوات شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم، حيث يشغل بالهم هذا الأمر، ومن الجدير ذكره أن لعبة فري فاير من أشهر الألعاب الالكترونية على مستوى العالم، ويتم تصنيفها مثل ببجي، وحصل عليها عدد ضخم من المستخدمين من دول مختلفة، وتتشابه هذه اللعبة مع ببجي في كل شيء باستثناء طرق التحديث، وسوف ننشر لكم في هذا المقال طريقة الحصول على الجواهر بكل سهولة.

خطوات شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني

يمكن لجميع اللاعبين الحصول على الجواهر في لعبة فري فاير بشكل مجاني من خلال الاي دي الخاص باللعبة والبحث عنه على محرك البحث جوجل، ويمكنكم الحصول على الجواهر بشكل مجاني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على المتجر الالكتروني الموجود على هاتفكم جوجل بلاي، والدخول على الإعدادات وتغيير الحساب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لكي تستفيدوا من المميزات التي يوفرها هذا الحساب.

يجب حساب العدد الإجمالي للنقاط التي تم الحول عليها بعد تنزيل عدد من التطبيقات التي تعطي مستخدميها نقاط.

بعد ذلك يجب استخدام البطاقة الخاصة بكم من خلال المتجر الالكتروني جوجل بلاي لكي يتم تحويل هذه النقاط إلى رصيد.

ثم يجب على اللاعب الدخول على عرضو جواهر فري فاير.

ويمكن اختيار العدد المناسب لرصيدكم وشرائها على الفور.

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طريقة تحويل حساب المتجر إلى حساب أمريكي

يمكن لجميع اللاعبين الحصول على آلاف الجواهر في لعبة فري فاير من خلال تحويل الحساب الخاص باللاعب إلى حساب أمريكي، وذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول على الإعدادات الخاصة بمتجر التطبيقات الموجود لديكم.

يجد تحديد الطريقة التي يتم بها الدفع.

وبعد ذلك الدخول على إعدادات الدفع الأخرى.

الضغط على علامة البحث جوجل.

يجب تغيير البلد الخاصة بكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

إدخال عنوان ووصف بشكل صحيح.

الضغط على زر الحفظ.

وبالتالي يتم تحويل الحساب الخاص بكم إلى حساب أمريكي، يمكنكم من خلاله الحصول على عدد كبير من الجواهر بسهولة.