“by steps” شحن شدات ببجي موبايل 2021 مجانا pubg mobile عبر موقع مجاني

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عمر شويل - جدة يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 مجانا لذا سنقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تعتبر الشدات من أهم الأمور التي يحرص على امتلاكها لاعبي ببجي موبايل، لأنها تساعدهم في الوصول إلى مستويات أعلى وتكون فرصة فوزهم وحصولهم على المركز الأول أكثر، وتعتبر شدات ببجي هي العملات التي يتم استخدامها داخل اللعبة من أجل شراء الأدوات وفتح الصناديق وغيرها، ويوجد طرق كثيرة تساعد في امتلاكها ولكن تحتاج إلى استخدام بطاقة الائتمان ودفع أموال، ولكن يريد الأغلب من اللاعبين الحصول على عدد كبير من شدات ببجي موبايل مجانا 2021 عن طريق id.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 مجانا

نقدم لكم الطريقة الأكثر أماناً للحصول على شدات ببجي من الموقع الرسمي لببجي midasbuy، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لشرائها:

يجب الدخول أولاً على موقع midasbuy.

والنقر على الوجهة الرئيسية في لعبة ببجي موبايل.

يجب الضغط بعد ذلك على رسم العلم الموجود في أعلى يسار الصفحة.

وتحديد العلم الخاص بدولتك.

يجب إدخال الأي دي الخاص بالحساب الذي ترغب بشحن الشدات له.

وتحديد طريقة الدفع المناسبة لكم.

يجب تحديد العدد الخاص بشدات ببجي المراد الحصول عليها.

ستظهر لكم شروط وأحكام يجب قراءتها جيداً والموافقة عليها.

يجب إدخال رقم الجوال.

يتم إرسال كود به 4 أرقام للتأكد.

بعد إدخال هذا الكود يتم إرسال الشدات مباشرة إلى حسابكم.

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طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجانا عن طريق متجر بلاي

يمكنكم الحصول بكل سهولة على شدات ببجي بأعداد كبيرة من خلال الدخول على المتجر الالكتروني الموجود على هاتفكم، وبعد ذلك تحويل الحساب الخاص بكم إلى حساب أمريكي ليكون الشدات مجانية عليه، ويتم ذلك من خلال الدخول على المتجر الالكتروني، ثم الذهاب إلى الإعدادات وتغيير البلد أو الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تحويل الحساب إلى حساب أمريكي.

وبعد ذلك يجب أن تثبتوا التطبيقات التي تمنح نقط مجانية، والدخول على الإعدادات والضغط على الدفع، يجب اختيار طرق أخرى للدفع ثم الضغط على الدفع عبر جوجل كروم، وسيتم منحكم العديد من النقاط يمكنكم تحويل هذه النقاط إلى شدات ببجي موبايل 2021 يمكن استخدامها على الفور مجاناً.