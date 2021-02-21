نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل حول تحديث سياسة الخصوصية تطبيق واتساب WhatsApp بداية من شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن قامت شركة واتساب WhatsApp بالتراجع عن التحديثات الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيراً حول العالم لكل مستخدمي التطبيق باعتبارها تتدخل في خصوصيات المستخدم وتنتهك لسياسة خصوصية مستخدمي التطبيق، وقد عادت الشركة إلى Facebook إلى المربع رقم واحد مرة أخرى ولكن بخطط جديدة تسعى لتحقيق نجاحات كبيرة داخل وسط التواصل الاجتماعي.

قد وضحت شركة واتساب قبل يومين إنها ستمضي قدماً في فرض تغييرات في سياسة خصوصية المستخدم بداية من شهر مايو على شروط استخدام التطبيق، لكن بطريقة مختلفة تتعلق بإعلام مستخدمي التطبيق.

قد طالبت شركة واتساب WhatsApp مستخدمي التطبيق أن يتذكروا تاريخها في الدفاع عن خاصية التشفير التام بين الطرفين، وأن يقوموا بتجديد ثقتهم في الألتزام بحماية خصوصية وأمان مستخدمي التطبيق. وقد تم متابعة: حيث نستخدم حالياً خاصية الحالة مباشرة من داخل واتس اب لمشاركتك تجربة سياسة التطبيق الجديدة وما نجريه من تحديثات، وإننا سنواصل العمل ونبذل كل ما هو ممكن كي يصل صوتنا واضحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، وقد قامت الشركة المسئولة بالتنويه بأنها ستعرض خلال الأسابيع القادمة شعاراً في واتساب لتقديم المزيد من المعلومات والتي يمكن لمستخدمي التطبيق الاطلاع عليها في أي وقت يناسبهم، وأنها أضافت المزيد من المعلومات لإزالة الرعب والقلق بداخل كل مستخدم للتطبيق حيال الخصوصية، بالإضافة:على أننا نذكر مستخدمينا بضرورة مراجعة هذه التحديثات وقبولها كي يتمكنوا من متابعة استخدام WhatsApp.

سياسة الخصوصية الجديدة واتساب

أوضحت شركة واتساب أن التحديث الجديد لا يؤثر على المحادثات الشخصية لمستخدمي التطبيق، والتي ستستمر مشفرة بين المستخدمين وبعضهم البعض، كما أنها لا تساهم في توسيع قدرتها على مشاركة البيانات مع تطبيق Facebook، مؤكدة أنه يوفر مزيدا من الشفافية حول كيفية جمع البيانات واستخدامها بدون انتهاك لخصوصية المستخدم. وقد أشارت الشركة إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة، تتعلق بشكل أساسي بمراسلة الشركات على واتس آب، وإيضاح أجزاء بياناتك التي يمكن لهذه الشركات الوصول إليها، ولكن يتم تشفير رسائل واتساب من مستخدم إلى آخر على التطبيق، ويمكن استخدام البيانات الموجودة في رسائل الأعمال لأغراض تجارية مثل استهداف الإعلانات على فيس بوك.

موعد غلق حسابات مستخدمي واتس آب

أوضحت شركة واتساب أن موعد بدء إغلاق الحسابات مستخدمي التطبيق التي لم يوافق أصحابها على سياسة الخصوصية الجديدة سيكون بداية من 15 مايو المقبل، وسوف تتعرض الحسابات للغلق في حالة عدم موافقتها على شروط سياستها الجديدة بدءً من ذلك الموعد. وجدير بالذكر أن WhatsApp، تعرضت إلى انتقادات لاذعة من مستخدميها في الآونة الأخيرة، بسبب التحديثات الجديدة في سياسة الخصوصية، الأمر الذي دفعها لمد فترة إغلاق الحسابات حتى يتسنى لهم فهم سياسة الشركة الجديدة.