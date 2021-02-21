جوجل تطرد باحثة في فريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي عقب تحقيق داخلي

طردت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، مارجريت ميتشل، القائد المشارك لفريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، بعد استخدامها برنامجا مؤتمتا (ذاتي العمل) للبحث في رسائل بريدها الإلكتروني الخاص بالشركة للعثور على دليل إدانة ضد زميلتها تيمنيت جيبرو.

وذكرت "جوجل" - في بيان حول طرد ميتشل، وفقا لمدونة "تك كرانش" المعنية بالأخبار التقنية - :"بعد إجراء مراجعة لسلوك هذه المديرة، تأكدنا من وجود انتهاكات متعددة لمدونة قواعد السلوك لدينا، وكذلك لسياساتنا الأمنية، والتي تضمنت سرقة المستندات السرية الحساسة للشركة والبيانات الخاصة للموظفين الآخرين".