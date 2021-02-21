نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بطريقة مجانية أمنة ٢٠٢١ وبأسهل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بطريقة مجانية أمنة ٢٠٢١، نقدم اليكم اليوم طريقة مجانية أمنة وفعالة لشحن شدات ببجي ٢٠٢١ بعيداً عن المواقع المخادعة والتي تتطلب ادخال بياناتكم الشخصية لتهكير حساباتكم أو لسرقة ارصدتكم ، يجب عليك الحذر من المواقع التي تتطلب رقم تليفونك فقط والتي هدفها هو سرقة رصيدك بعد ادخال رقم جوالك.

شحن شدات ببجي مجاناً ٢٠٢١

ان شحن شدات ببجي تجعلك تشحن الرويال باس والتي تمكنك من الحصول علي علي البدلات والاسلحة والحقائب والمظلات وغيرها، واليوم سنقدم لكم طريقة سهلة وفعالة حتي تحصل علي ٦٠٠٠ شدة في المرة الواحدة، يمكنك شحن شدات الموسم ١٧ مجاناً وباستخدام موقع امن وصادق ١٠٠٪؜

موقع أمن وفعال لشحن شدات ببجي الموسم ١٧

قم بالدخول علي موقع appyfree واختيار لعبة PUBG، سيظهر لك علي الصفحة الرئيسية عدد ٣ سيرفر للموقع لتقسيم ظغط الدخول عليه، يفضل استخدام السيرفر الثالث لانه عادة مايكون الضغط عليه اقل.

اضغط علي start mod، وانتظر قليلاً حتي يقوم السيرفر بالاتصال.

ادخل رقم المستخدم الخاص بك في لعبة ببجي، قم بنسخه من اللعبة ولصقه في الصفحة.

ثم اختار نوع جهازك اذا كان اندرويد أو ios ثم اختر كمية الشدات التي تريدها، بعدها سيتم تواصل الموقع مع حسابك في اللعبة وعند اتصال سيرفر الموقع بحسابك ستظهر لك رسالة resource generated

سيطلب منك الموقع التأكيد علي انك صاحب الحساب ، فقط اضغط علي verify وبعدها سيحولك الموقع لمجموعة من المهام أو الاجابة علي بعض الاسئلة للتأكيد علي انك صاحب الحساب، كل ما عليك فعله هو اتمام مهمتين وبعد اتمامها،اذهب للعبة وستجد الشدات الخاصة بك.

خطوات شحن شدات ببجي عن طريق موقع midasbuy

قم بالدخول علي الموقع ثم قم بإنشاء حساب عليه اذا كنت مستخدم جديد، اما اذا كان لديك حساب من قبل فقط قم بالدخول بإستخدام بياناتك.

ثم نقوم بالضغط علي ايقونة Unknown Cash اليو سي، وادخال اسم المستخدم الأي دي الخاص بك باللعبة

قم بإدخال طريقة الدفع الخاصة بك، ثم اختيار عدد الشدات التي تريديها للعبة.

ثم قم بقراءة والموافقة علي اقرار الشروط والاحكام.

سيطلب منك الموقع التأكيد علي انك شخص حقيقي وصاحب الحساب وليس روبوت، عن طريق ادخال رقم جوالك حتي يرسل اليك كود عليه، بعدها سيتم ارسال الشدات علي حسابك باللعبة.