نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مـجانا PUBG MOBILE UC FREE 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE UC 2021، حيث تعتبر لعبة ببجي الألعاب المنتشرة حول العالم ككل وتضم اللعبة ملايين الأشخاص حول العالم حيث إنها لعبة مشوقة للغاية، ففي الوقت الحالي يبحث الكثير من اللاعبون عن طريق الإنترنت على طريقة شحن شدات ببجي مجانا لكي يتمكنوا من شراء كل الأشياء التي يريدونها داخل اللعبة، لذلك إن كنت تبحث عزيزي القارئ عن أفضل طريقة مجانية لشحن شدات ببجي لعام 2021 فأنت بالتأكيد في المقال الصحيح، حيث ستتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على أفضل الطرق المجانية لشحن شدات ببجي موبايل.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE UC FREE

هناك العديد من الموقع الإلكترونية المزيفة عبر الإنترنت التي توفر خدمة شحن شدات ببجي مجانا، فهي تطلب منك تسجيل رقم هاتفك ورقم الفيزا الخاصة بكم ومن ثم تستنفذ الرصيد منك بطرق غير شرعية، لكن هنا سنقدم لكم طرق آمنة لشحن شدات لعبة بابجي مجانا بعد كل البعد عن أي طريقة مزيفة، عليك فقط إتباع الخطوات البسيطة التالية لكي تتمكن من شحن الكثير من شدات ببجي PUBG MOBILE UC FREE وهي:

يجب الدخول أولا على متجر جوجل بلاي من هاتفك المحمول. من خلال أيقونة البحث يتم كاتبة اسم هذا التطبيق Rozwin ومن يتم تحميل وتثبيت التطبيق على الجهاز. يتم التسجيل بالإيميل الخاص بك وسوف تحصل على نقاط تحصل بها على الكثير من شدات ببجي مجانا.

الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي

إذا كنت تريد طريقة سريعة شحن شدات ببجي فعلك إتباع الخطوات التالية، لكن يجب العلم أن هذه هي الطريقة الرسمية ولابد من وجود وسيلة دفع لكي يتم شراء الشدات، من خلال هذه الخطوات:

يجب أولا الدخل على موقع الرسمي للعبة وهو midasbuy. سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع يتم الضغط على واجهة لعبة ببجي. ومن ثم يجب النقر على شكل العلم المتواجد بالصفحة في أعلى اليسار، ومن ثم يتم اختيار صورة العلم دولتك. كتابة رقم ID الخاص بالحساب المراد شحن الشدات به. ستظهر لك عدة طرق للدفع، يجب إختيار الطريقة التي تفضلها، مع تحديد كمية الشدات المراد شرائها. بعد ذلك يتم النقر على الموافقة علي الشروط والأحكام. ستظهر خانة يجب كتابة رقم الهاتف الخاص بك، وسوف تصلك رسالة تأكيد مكونة من أربع أرقام، يتم كتابتها بالموقع لكي يتم شحن حسابك بالشدات الجديدة.