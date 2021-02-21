نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجانا..الحصول على 6000 شدة ومائة دولار مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجانا، في هذه الطريقة سنقدم لكم طريقة حصرية لشحن شدات ببجي من خلال تطبيق جديد سيمكنك من الحصول علي 100 دولار والذي عن طريقة يمكنك من شحن 6000 شدة مجانا، كل ما عليك ي أصدقائي هو متابعة فقرات هذا المقالة تفصيليا، لان كل فقرة متصلة بالتي تسبقها وقبل البدء في شرح تفاصيل الشحن المجاني لببجي والخطوات اللازمة للشحن نود معرفتكم أننا يستعدك علي مدار الساعة بالرد علي تعليقاتكم للتأكد من فاعليه هذه الطريقة في شحن pubg mobile مجانا.

أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجانا

الطرق المنتشرة في شحن شدات ببجي كثيرة جدا ولكن نسعى في هذا المقال أن نقدم لكم أسهل طريقة لشحن ببجي مجانا من خلال تطبيق تم تجربته اكثر من مرة وتم التأكد من أثبات الدفع في هذا التطبيق حيث نشر الكثيرون عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي صدق هذا التطبيق في إرسال ما يعدل 100 دولار تقريبا، لذا وجب علينا ي أصدقائي بشرحة الطريقة الأسهل والمضمونة في عمليات شحن ببجي قم ي صديقي باتباع الخطوات التي سنشرها إليكم في الفقرات التالية.



خطوات استخدام تطبيق شحن ببجي مجاني

تتم أول خطوات شحن شدات ببجي من خلال الدخول علي احد متاجر تحميل الألعاب والتطبيقات سواء علي الكمبيوتر أو الجوال مثل جوجل بلاي أو ابل ستور ثم تحميل تطبيق Super Dice ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الوجهة الرئيسية للتطبيق شحن ببجي .

. الضغط علي الأيقونة التي ستجدها في المنتصف بجوارها علامة + ثم تسجيل الكود التالي (LFKL59E) بعد الضغط علي input invitction code.

بعد تسجيل الكود السابق ستجد رسالة موضح بها انك حصل علي 2 دولار وستجد قوائم جديدة ظهرت في الواجهة الرئيسية.

قم بالضغط علي play واللعب في التطبيق من خلال جعل الألوان المتشابه بجوار المتشابه لتحصل علي اكبر عدد من النقاط ثم حتي تصل إلى قيمة المائة الدولار التي تستطيع سحبها من خلال الخطوات التالية بالفقرة القادمة.

طريقة سحب الشدات والحصول علي 100 دولار

قم بالضغط علي القائمة الرئيسية ثم الضغط علي علامة الجواهر.

بعد الضغط علي علامة الجواهر سيتم فتح قائمة بها العديد من الخيارات.

ستجد من ضمن الخيارات الموجودة بطاقة جوجل بلاي 100 دولار بجوارها رقم موضح في حالة الوصول إليه قم بالضغط علي cash out ثم تسجيل الايميل الخاص بك لاستقبال الكود ثم تقوم بشحنها في الجوجل بلاي بهذا اصبح معك رصيد 100 دولار.

قم بالدخول علي لعبة ببجي وقم بشحن 6000 شدة من شدات pubg mobile.

قدمنا لكم أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجانا والتي من خلالها تتمكن من الحصول علي 6000 شدة ومائة دولار مجاني، إذا كنت بحاجة للمساعدة سجلها في التعليقات.