نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر iPhone 13 Pro Max وموعد طرحه بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 13 Pro Max ، هو أحدث الإصدارات التي سوف يتم طرحها بالأسواق العالمية من شركة آبل الأمريكية، والجوال سوف يكون النسخة الأغلى ثمناً في سلسلة جوالات ايفون 13، وسوف يتم طرحها في السوق العالمي في شهر سبتمبر 2021م، وتضم هذه السلسلة الجديدة من آبل هاتف iPhone 13 Pro، وتتمنى الشركة أن تحقق هذه الهواتف النجاح الكبير الذي حققته سلسلة الجوالات السابقة من ايفون 12، والتي تضم ايفون 12 ميني، وهاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، وسوف يدعم الهاتف الجديد ايفون 13 برو ماكس تشغيل شبكة الـ 5G، ومعدل تحديث شاشة الموبايل سوف يكون 120 هرتز، وسوف يأتي بذاكرة عشوائية وذاكرة داخلية كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات iPhone 13 Pro Max بالسعودية والدول العربية.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

سوف يشتمل هاتف ايفون 13 برو ماكس على الكثير من الإمكانيات فائقة الجودة والمواصفات الرائعة التي سوف تجعله أقوى الجوالات الذكية بالعالم والمواصفات كالتالي:-

بدعم شريحة واحدة للاتصال من نوع Nano SIM، أو 2 شريحة اتصال حسب البلد التي سوف يتم طرح الجوال فيها. يدعم عملية الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد. لا يحتوي الجوال على إمكانية تشغيل الراديو FM. يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس التي تعتبر أحدث شبكت الاتصال في العالم، ويدعم شبكات الجيل الثاني والجيل والثالث والرابع. يحتوي على خاصية الـ NFC وهى خاصة بالاتصال القريب المدى. يأتي مصنوع من الخلف والأمام من زجاج الكورنينج غوريلا الذي يحمي الموبايل من الكسور والخدوش، ويحتوي على إطار جانبي تم صناعته من الفولاذ المقاوم للصدأ. يأتي مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. يأتي بثلاثة أنواع من حيث سعة الذاكرة الصلبة الداخلية، النوع الأول يحتوي على ذاكرة داخلية حجمها 128 جيجابايت، والنوع الثاني يحتوي على ذاكرة حجمها 256 جيجابايت، والنوع الثالث يحتوي على ذاكرة حجمها 512 جيجابايت، ويأتي بنوعين من ذاكرة الوصول العشوائي، النوع الأول يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي حجمها 6 جيجابايت، والنوع الثاني يحتوي على ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت. لا يدعم iPhone 13 Pro Max تركيب كارت ذاكرة خارجية لزيادة مساحة الهاتف الداخلية. يحتوي على معالج قوي من أحدث إصدارات شركة آبل من نوع Apple A14 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر. الهاتف يحتوي على معالج رسوميات من نوع Apple GPU. يشتمل على ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضجيج والضوضاء عند استعمال الهاتف. يشتمل على أحدث إصدارات الواي فاي والذي يعمل بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم الـ Wi-Fi Direct، والـ Dual-Band. يحتوي iPhone 13 Pro Max على أحدث إصدارات البلوتوث 5.0، ويدعم تقنية الـ A2DP، وتقنية الـ LE. يدعم تقنية تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة الـ GPS. يدعم الجوال الإملاء والأوامر اللغوية. يحتوي على مستشعر الـ Face ID الذي من خلاله نستطيع فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه . يدعم الجوال صوت ستريو، ويدعم تقنية الـ Dolby Atmos. يدعم منفذ USB من نوع Type-C، ويدعم تقنية الـ On-The-Go. نظام تشغيل الهاتف الجديد من شركة آبل iOS 15. يأتي بألوان عديدة الذهبي والأزرق والأبيض والفضي والأسود.

مواصفات كاميرات ايفون 13 برو ماكس

يحتوي iPhone 13 Pro Max على 8 كاميرات، ستة كاميرات خلفية غاية في الدقة، وكاميرتان أماميتان ومواصفاتهم كالتالي:-

الكاميرا الخلفية للجوال سداسية، دقة العدسة الأولى 24 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة يبلغ قطرها 1.6/F، وهى من النوع الـ Wide وخاصة بالتصوير الواسع، وتدعم تقنية الـ OIS لتثبيت الصور وعدم اهتزازها أثناء التصوير، وتعتبر الكاميرا الأساسية، ودقة العدسة الثانية 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة يبلغ قطرها 2.4/F، وهى كاميرا من النوع الـ Ultra Wide وتستخدم هذه الكاميرا في التصوير الواسع جداً، وفي التقريب، وتدعم المثبت البصري الـ OIS، وتدعم خاصية الزوم دون فقدان لدقة وجودة الصورة، والعدسة الثالثة تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل، وهى من نوع Tele Photo، وتدعم تقنية الـ Optical Zoom، والعدسة الرابعة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في قياسات العمق، وتستخدم في البورتريه والعزل ، والعدسة الخامسة تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، والعدسة السادسة تبلغ دقتها 5 ميجا بكسل.

الكاميرات الخلفية للجوال تدعم التصوير البانوراما، والتصوير بجودة الـ HDR، وتدعم الـ LED Flash.

تدعم تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4K بمعدل التقاط صور 24/30/60 إطار في الثانية.

تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، ومعدل التقاط صور 30/60/120/240 إطار في الثانية.

تدعم الكاميرات الخلفية تقنية الـ gyro-EIS، وخاصية الـ Dolby Vision، وخاصية الـ Stereo Sound.

كاميرا جوال ايفون 13 برو ماكس الأمامية مزدوجة، دقة العدسة الأولى تبلغ 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة يبلغ قطرها 2.2/F، وهى كاميرا من النوع الـ Wide، وتدعم التصوير الواسع، وتدعم خاصية الـ HDR، وتقنية الـ gyro-EIS، ودقة العدسة الثانية 12 ميجا بكسل وهى من نوع Depth/Biometrics Sensor خاصة بالـ SL 3D.

تدعم الكاميرات السلفي تقنية الـ Face ID التي تستخدم في فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

تدعم الكاميرات السلفي تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4K، وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

مواصفات شاشة iPhone 13 Pro Max

تحتوي شاشة ايفون 13 برو ماكس على إمكانيات كبيرة جداً ومواصفات رائعة وهى كالتالي:-

شاشة الجوال الجديد من آبل نوعها Super Retina XDR OLED. كثافة البكسلات في الشاشة تبلغ 409 هرتز. معدل تحديث شاشة الهاتف 120 هرتز. إضاءة الشاشة تبلغ قوتها 800 شمعة. مساحة الشاشة تبلغ 6.3 بوصة، ودقتها 1170*2532 بكسل. تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 حتى نستطيع عرض محتوى أكبر. تستحوذ على 86.6% من الواجهة الأمامية للجوال. تأتي الشاشة بزجاج قوي يحميها من الخدوش والكسر، كما تحتوي على طلاء يقاوم الزيوت. تدعم تقنية الـ +HDR10، وتقنية الـ Dolby Vision.

مواصفات بطارية ايفون 13 برو ماكس

يحتوي هاتف iPhone 13 Pro Max على بطارية قوية تعمل لفترات كبيرة أثناء استخدام الجوال ومواصفاتها كالتالي:-

تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير وهى سعة كبيرة بالنسبة لجولات شركة آبل.

تدعم البطارية الشحن السريع من خلال الشاحن السريع الذي يأتي مع علبة الهاتف.

تدعم بطارية الموبايل الشحن اللاسلكي بقوة 25 وات.

تدعم بطارية أيفون 13 برو ماكس الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات.

البطارية تعمل لمدة 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من الموبايل.

تعمل البطارية 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الانترنت.

تعمل البطارية 90 ساعة متواصلة عند تشغيل الموسيقى.

سعر iPhone 13 Pro Max

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر ايفون 13 برو ماكس المتوقع بالسعودية والدول العربية وهى كالتالي:-

سعر الهاتف بالسعودية 6000 ريال سعودي. سعر الجوال في مصر 26000 جنيه مصري. سعر التليفون المحمول في الإمارات 5800 درهم إماراتي. سعر الهاتف عالمياً بالدولار الأمريكي 1600 دولار.