نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا تتم مراقبة رسائلك على واتساب .. تخلص من هذه العلامة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الواتس اب يستخدمه قرابة 2 مليار مستخدم حول العالم، فتقريباً لا يخلو جوال من تطبيق واتساب وبالتالي يظل تطبيق الواتساب في مقدمة التطبيقات الأكثر استخداماً حول العالم، وبالتالي فإن واتساب يقدم لك خاصية مفيدة للمستخدم تسهل عليك من استخدام التطبيق، ولكن هناك من يستخدم هذه الخاصية في مراقبة رسائل وصور ومحادثات واتساب من خلال تلك الخاصية وهى خاصية واتساب ويب التي يمكنكم من خلالها فتح تطبيق واتساب على جهاز الكمبيوتر عن طريق مسح الرمز المربع من التطبيق نفسه على الجوال، وذلك بغرض التسهيل في استخدام واتساب عن طريق الكمبيوتر وذلك لمحبي استخدم واتساب على أجهرة الكمبيوتر واللاب توب، ومن خلال هذا التقرير نستعرض بالتفصيل كيف يتم مراقبة محادثات واتساب على الكمبيوتر وطريقة التخلص منه بالتفصيل.

ربط تطبيق واتساب على الكمبيوتر

إن الطريقة الوحيدة التي تمكن أي شخص من الدخول على تطبيق واتساب الخاص بك وعرفة رسائلك مما قد يسبب لك المتاعب هى ربط التطبيق بجهاز الكمبيوتر عن طريق مسح الرمز المربع، فتأتي عملية تأكيد فتح تطبيق واتساب على الكمبيوتر عن طريق الدخول على رابط واتساب ويب ومسح الرمز المربع الموجود في تطبيق واتساب وبالتالي يعمل واتساب ويب على فتح التطبيق بكل سهولة، وهناك علامة مميزة تظهر بتطبيق واتساب وهى تؤكد لك إذا كان حسابك على واتساب مربوط بجهاز كمبيوتر ما لا؟.

وقد وضح الواتس اب المملوك لشركة فيسبوك الرائدة في التواصل الاجتماعي إمكانية استخدام الواتساب بشكل مثالي على جهاز الكمبيوتر وذلك للمستخدمين الين لا يرغبون باستخدام تطبيق واتساب على الجوال، وذلك للتسهيل من عملية التواصل الاجتماعي، ولكن هناك العديد من المتطفلين يعملون على مراقبة محادثات واتساب بهذه الطريقة، مما قد يسبب الإزعاج للكثير من المستخدمين.

كيف تعرف أنك مراقب على اوتساب والتخلص منها

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب عليك التأكد منها وهى كما يلي:

فتح تطبق واتساب.

الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق.

اختيار واتساب ويب من القائمة المنسدلة.

سوف يظهر لك التطبيق قائمة المتصفح الآخر الذي تم ربط تطبيق واتساب الخاص بك عن طريقه.

فإذ لم تقم بربط تطبيق واتساب الخاص بك بجهاز كمبيوتر أو لاب توب باستخدام واتساب ومسح الرمز المربع فيجب عليك التخلص من مراقبة واتساب بحذفه وبالتالي تقوم بإلغاء عملية ربط حسابك على واتساب بأي جهاز آخر، عن طريق الدخول على “تسجيل الخروج من كافة الأجهزة” وبالتالي يتم الغاء عملية الربط بين تطبيق واتساب وأي جهاز أخر، وتحظى بالخصوصية المطلوبة.