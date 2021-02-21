نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. آيفون 13 يستعد للمنافسة بشاشة لا تظلم نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة مر أكثر من عقد على إنتاج أول جهاز آيفون Iphone عالمياً، ورغم إطلاق النسخة الثانية عشر من قبل شركة آبل خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أنه بمجرد طرح هاتف آيفون في الأسواق العالمية بدأت الشركة في البحث والاستعداد لتقديم نسخة آيفون 13 الجديد، فتعتبر شركة Apple الأمريكية أحد شركات التقنية الرائدة عالمياً، لذلك تسعى لتقديم التكنولوجيا الحديثة المختلفة عن باقي الهواتف الذكية في هاتفها المنتظر.

تسريبات مواصفات هاتف آيفون 13 الجديد

تبدأ السنة الجديد وتنتشر معها التسريبات من قبل مشاهير التقنية، وهذه المرة التسريبات تتعلق بمواصفات وميزات جهاز آيفون 13، حيث تشير الأخبار أن جهاز آبل الجديد سوف يأتي مدمج به شاشة لا تظلم أبداً، وهذا الآمر قد يكون مشابه جداً للميزة المتواجدة حالياً في ساعات آبل والتي تعمل في وضع السكون، وتهدف هذه التقنية إلى إظهار الإشعارات بصورة مستمرة مع توفير طاقة شحن البطارية.

وقد ذكر موقع إنجادجيت التقني العالمي أن هاتف آبل المنتظر صدوره سوف يأتي بشاشة من نوع LTBO OLED، وتقدم تلك الشاشة جودة تحديث تصل إلى 120 هيرتز في الثانية، وأحد أهم مزايا تلك الشاشة أنها تقوم بعرض المعلومات أو بمعنى آخر الإشعارات للمستخدم دون أن تستهلك أي قدر يذكر من الطاقة تقريباً.

استشهد الأشخاص المتداولين لتلك الأخبار بدليل يؤكد على صدق كلامهم، والدليل يأتي في صورة منتج سابق من قبل شركة آبل يستخدم نفس التقنية، والمنتج هو إصدار الجيل الخامس من Apple Watches، وتقوم الساعة بعرض التاريخ والوقت حتى في حالة كون الشاشة مغلقة، كما تتواجد تلك التقنية أيضاً في الكثير من هواتف النظام المنافس الأندرويد الرائدة، مما دعى محبي شركة آبل الأمريكية إلى تمني تواجدها في هواتف شركتهم المفضلة.

مزايا آخر منتظرة في هاتف Iphone 13

من المنتظر أن تضيف وتحسن شركة آبل الكثير من المزايا في هاتف Iphone 13 الجديد، ومن أبرز التحديثات المتوقع صدورها تحسينات في أداء الكاميرا سواء من حيث حجم الميجا بكسل أو من حيث تقنيات معالجة الصور، ومن ضمن التحسينات المنتظرة بصمة الإصبع والوجه، وهو الآمر البالغ الأهمية الآن لتسهيل عملية استخدام الهاتف مع انتشار جائحة كورونا العالمية.