نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 3 تطبيقات للحصول على جواهر فري فاير مجانًا الآن فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فري فاير هي لعبة معركة ملكية، أي يتوجب عليك البقاء حياً حتى آخر اللعبة، قامت شركة Garena بتقديمها في جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2017، ومع تطويرها يوماً بعد يوم أصبحت من أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية وحققت انتشاراً واسعاً، تحتوي اللعبة على مجموعة كبيرة من العناصر والمعدات التي تساعد اللاعب في التقدم والفوز في اللعبة، كما تضفي جو ملئ بالإثارة، ومن أشهر تلك العناصر الجلود والأزياء والشخصيات المختلفة، و للحصول على هذه العناصر يحتاج اللاعب إلي شرائها بالجواهر أو الماس، ولكن الجواهر ليست مجانية، ويجب على اللاعبين إنفاق أموال حقيقية للحصول عليها، وإنفاق الأموال لشراء الجواهر ليس أمراً سهلاً للجميع، لذا يبحث العديد من المستخدمين عن طرق للحصول على عملات داخل اللعبة بشكل مجاني تماماً، واليوم سنخبركم بأفضل ثلاثة تطبيقات تمكنكم من شحن جواهر فري فاير مجاناً.

أفضل تطبيقات لشحن جواهر فري فاير مجانا

قبل أن نبدأ، يجب على اللاعبين معرفة أن الحصول على شيء مجانًا ليس بالمهمة السهلة، ولكن يجب على كل لاعب إكمال بعض الخطوات للحصول على الجواهر بشكل مجاني تماماً.

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تطبيق شحن جواهر فري فاير Google Opinion Rewards

يعد تطبيق Google Opinion Rewards واحداً من أكثر التطبيقات ذات الثقة الكبيرة، وكل ما يجب على اللاعبين فعله هو إكمال استطلاعات الرأي القصيرة والبسيطة كي يتلقوا رصيد في Google Play، ويمكنهم فيما بعد استخدام هذا الرصيد لشراء جواهر Free Fire، من الجدير بالذكر أن قيمة المبالغ التي يحصل عليها اللاعب تختلف من استطلاع إلى آخر.

تطبيق Poll Pay

هو تطبيق من نوع GPT، و يستخدمه الملايين حول العالم، حيث بلغ عدد تحميلات التطبيق أكثر من مليون مرة على متجر Google Play، وحصل على 4.5 / 5 في التصنيف، وتقوم فكرته على الإجابة عن استطلاعات الرأي وبعض الاختبارات المختلفة، ومقابل كل استطلاع أو اختبار يحصل الفرد على أموال يمكنه سحبها عبر PayPal.

تطبيق Easy Rewards

هو آخر تطبيق سنخبركم عنه اليوم، وهو من نوعية GPT أيضاً، أي يدفع للشخص مقابل استطلاع أو اختبار، ويعمل بشكل مشابه تمامًا لتطبيق Poll Pay، ويجب على اللاعب إكمال الاختبارات واستطلاعات الرأي المختلفة، ويمكنهم لاحقًا استرداد المكافآت مثل بطاقات الهدايا، لكن طرق السحب تختلف من دولة لأخرى.

يجب على جميع لاعبي Free Fire تجنب استخدام أي طرق غير مشروعة تمكنهم من شحن جواهر فري لأنها تتعارض مع شروط وبنود اللعبة التي قدمتها وطورتها Garena، وبالتالي سيتم إغلاق حسابات اللاعبين بشكل نهائي في حال تورطهم في استخدام تلك الطرق الغير مشروعة.