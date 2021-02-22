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عمر شويل - جدة أماكن بيع بطاقات ون كارد في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر أحد أهم وأكبر البطاقات الشرائية بأرجاء المملكة لكونها تتمتع بالعديد من المميزات التي توفرها لحاملها من خصومات هائلة وقيمة وذلك على عدد كبير من الخدمات والسلع، كما توفر بطاقة ون كارد خدمات خاصة بالجوال وكذلك خدمات فوري مما ساهم في زيادة شعبية تلك البطاقات بشكل كبير للغاية وعلى نطاق أوسع على المستوى الالكتروني لما توفره من وقت وجهد لمن يمتلكها.

أماكن بيع بطاقات ون كارد

بالنسبة للاماكن والأرقام المخصصة للحصول على بطاقات ون كارد في المملكة العربية السعودية من خلال؛

فرع الحداد للاتصالات في مختلف أرجاء المملكة ويمكن من خلال الاتصال على رقم 920009977، فرع بنده شارع عمر بن الخطاب بقيق او من خلال الاتصال المباشر على رقم 920027707، فروع فيا ستور الظهران او الهفوف او الاحساء، فرع انتر تك الخرس او بالاتصال ب035310015، فرع كونكت الاتصالات المبرز و الاحساء او بالاتصال 035304757، فرع ايفون سنتر الاحساء او بالاتصال على رقم 0135364666، فرع ديجيتال للالكترونيات أو بالاتصال على رقم 035820855، فرع مكتبة جرير الاحساء او التواصل على رقم 5622440.

كما يمكن الحصول على بطاقات ون كارد من خلال موقع بال ستور على الإنترنت والتي يوفرها بمختلف الفئات الخاصة بها بداية من فئة ال10 ريالات وحتى فنة ال500 ريال، او من خلال الصفحة الرسمية الالكترونية الخاصة بموقع ون كارد على الانترنت.

نبذة عن بطاقات ون كارد

يرجع تاريخ تأسيس شركة ون كارد لعام 2004، وفور تأسيسها بدأت الشركة في طرح وتوفير العديد من الخدمات الالكترونية المقدمة للعملاء بعدد من التسهيلات التي لا يضاهيها أي شركة أخرى، وتمكنت بذلك من جذب قاعدة عريضة لها من العملاء والمستخدمين على نطاق واسع وكبير، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها خدمات حجز تذاكر الطيران وخدمات سداد الرسوم بقطاع التعليم.