نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الفرق بين ببجي موبايل الأصلية وإصدار pubg الكورية وأهم مميزاتهم ! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف نسختي ببجي موبايل الأصلية عن لعبة ببجي الكورية ، حيث تحتوي على إصدارات مختلفة من اللعبة لتناسب العديد من اللاعبين والأجهزة التي يستخدمونها، بغض النظر عما إذا كانت جديدة أو قديمة، بحيث لا توجد عوائق بينهم لتحقيق عملية التنزيل حتى نتمكن من الاستمتاع بكل ما هو ممكن في اللعبة.

لعبة ببجي موبايل الأصلية

هي لعبة إلكترونية هدفها البقاء حياً أطول فترة ممكنه، تمت الموافقة عليها رسميًا، توفر اللعبة القدرة على التخلص من الغير وتجربة اللعبة ما عليك عزيزي سوى الدخول إلى ساحة المعركة المذهلة مع العديد من اللاعبين الآخرين، وتوفر اللعبة العديد من الإثارة والأوامر المختلفة.

يمكنك استكشاف ساحات المعارك العشوائية المثيرة بالإضافة إلى التحدث مع الأصدقاء في أي وقت وفي أي مكان، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالخرائط والمباني التي تحاكي الحياة الطبيعية، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل راديو إيفل.

تسمح الشركة المنتجة حاليًا باستخدام الإصدار الأصلي من اللعبة في المتجر الإلكتروني لجهازك، والذي يتضمن مائة لاعب يبحرون في جزر نائية على مظلته للمشاركة في مباريات ساحة المعركة، ويجب على اللاعبين تحديد الأسلحة والمركبات من أجل هزيمة أو هزيمة كل لاعب في الساحة وتجهيز اللاعبين الآخرين بالمعدات لجعلهم يخسرون أو يتم القضاء عليهم، ويجب على كل لاعب القيام بالأشياء الضرورية حتى الفجر ليصبح آخر شخص في ساحة المعركة.

لعبة ببجي الكورية

عُرضت لعبة ببجي النسخة الكورية، وفي هذا الإصدار دخلوا ساحة المعركة لمواجهة حوالي 100 لاعب في بيئة مغلقة بحيث يمكن للاعب واحد فقط البقاء على قيد الحياة حتى النهاية، يجب أن تتجول لجمع أفضل الأسلحة، تأكد أيضًا من بقائك في منطقة اللعبة، حيث ستتقلص هذه المنطقة تدريجياً بمرور الوقت.

من مزاياها أنها تستطيع حل مشكلة السرعة العالية للعبة في النسخة الأصلية، وتشجع اللاعبين على إرسال علب هدايا وعناصر أخرى في حالة فوزهم باللعبة، والحصول على هدايا، أيضاً في النسخة الكورية تم إصلاح جميع الأخطاء الفنية في النسخة الدولية حتى تتمكن من الاتصال باللعبة دون انقطاع، وباختلاف نسخ ببجي تحتل اللعبة الصدارة في الأعوام الأخيرة، لما تلاقيه من اقبال شديد.