نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول علي جواهر فري فاير 2021 مجانا تصل للآلاف وشحن مميز وبسيط للعبة free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير هي لعبة حربية شائعة جدًا خاصة في هذه الفترة لأنها أسهل من لعبة Peggy الشهيرة وتفتقر إلى الحجم، وأسلوب اللعبة لا يختلف كثيرًا عنها، لذلك يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وكيفية الشحن وجمع الآلاف من الجواهر من ألعاب Free Fire، سنعرض لك أسهل طريقة لجمع الموارد وشحنها من خلال هذه المقالة المقدمة إليك.

طريقة الحصول علي جواهر فري فاير 2021

توجد مسارات مختلفة للشحن في اللعبة، وأشهرها المنتج الذي تقدمه Orange للعملاء مرة واحدة في الأسبوع، باستطاعتك استغلال الخصومات المقدمة من الشركة وأشهرها خصم 9 * وهو أفضل نمط مستخدم مجاني لألعاب الرماية المجانية، ويمكنك الاستفادة من هذا الخصم لإعادة الشحن باتباع الخطوات أدناه:

أولاً استمع للرسالة المسجلة واضغط على الرقم 1.

من ثم أدخل رقم إعادة الشحن المكون من 14 رقمًا.

بعدها قم بإدخال رمز إعادة الشحن 9 * (الذي يمكن تفعيله عبر Google Play، أو يمكن تفعيله عن طريق رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل )

وبعد بضع دقائق، سيتصل النظام تلقائيًا اللعبة والمطالبة بالدخول.

شحن مجاني للأحجار الكريمة للعبة فري فاير مجانًا

يبحث العديد من اللاعبين في أجزاء كثيرة من العالم عن طريقة لجمع جواهر Free Fire مجانًا وبدون تأشيرة، يمكنك استخدام هذه الطريقة عن طريق تنزيل البرامج التي تدر أرباحًا أثناء مشاهدة أو ممارسة الألعاب أو ممارسة الألعاب لفترة زمنية معينة.

لذلك، من الواضح أن أسهل طريقة للشحن عبر خصومات Orange وعدم استخدام Visa ، من خلال برنامج تأمين العائد الذي يستخدمه العديد من اللاعبين، هي خدعة ذكية لكسب الأحجار مجانًا وبسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب حماية حساب Free Fire بكلمة مرور قوية وربطه برقم هاتف لاستقبال الرسائل في جميع المعاملات، ويجب ربط الحساب برسالة بريد إلكتروني لتسلم الرسائل فيه إذا فقدت كلمة المرور.