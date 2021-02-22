نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 أبرز ترددات قنوات الأطفال وأناشيد الصغار Toyor Aljanah في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 نقدمه لكم، حيث تمت إضافة قناة طيور الجنة على النايل سات أو عربسات، لأنها من أهم قنوات الأطفال العرب، لأنها تبث أغانٍ ومقاطع خاصة للأطفال بإرسال رسائل ترويجية، ومؤسس القناة خالد مقداد والذي ساهم بدوره في تفعيل فكر الأطفال بمختلف أعمارهم حيث وضع أسس تربوية وملامح مميزة للقناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

تحظى بتقييمات عالية بين الأطفال والكبار، وهناك عدة قنوات مرتبطة بالقنوات الرئيسية، طيور الجنة في الأردن، طيور الجنة باللغة الإنجليزية، وطيور الأطفال باللغة التركية، وقد حققت هذه القنوات نجاحًا كبيرًا طوال السنة.

قدمت قناة طيور الجنة للبرنامج مجموعة من المبدعين الترانيم الديني وأغاني الأطفال، ومثلوا هؤلاء المبدعين ومنهم مبتكر القناة (خالد المقداد) الأردني الجنسية لكنه من مواليد الكويت، واصلة فلسطيني، أحد مطربي الأناشيد الدينية، يظهر غالبًا على قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

يتبلور في رمز h11391 علي نايل سات.

وفي سهيل سات h10730.

هوت بيرد v12111.

معلومات مهمة عن قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة بيبي هي قناة للأطفال أسسها مؤسسها خالد مقداد عام 2008، ومقرها عمان الأردن، وترسل البث التلفزيوني من البحرين، وتبث القناة برامج واناشيد دينية للأطفال من سن الواحدة حتى الرابعة.

مؤسس طيور الجنة بيبي

نجاح قناة طيور الجنة يرجع ذلك إلى Khaled Al-Madad، الذي يقوم دائما بتطوير القناة، بعد النجاح الرائع لقناة BIBI باللغة العربية والإنجليزية وتركيا.

يريد المؤسس إطلاق سلسلة إضافية من القنوات ليكون بجميع اللغات حتى تتمكن جميع الأطفال في العالم من مراقبة الأمر والاستفادة منه و Channel Paradise هي عبارة عن قناة متعددة تبث برامج مختلفة تهدف إلى تثقيف الأطفال، ولها شهرة عالمية، وتذاع جميع الحلقات على اليوتيوب، وحتى بالنسبة للشباب، فإن تقييمات الجمهور من جميع الأعمار هم أيضًا أطفال، لكن عرضه الممتع يجذب الجمهور.

لا ينسي أحد الدور الكبير الذي ساهمت به قناة طيور بيبي من خلال برامجها المتنوعة، وترسيخ القيم والمبادىء في نفوس الصغار.