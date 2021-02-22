نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة أصبحت حقيقية في لعبة ببجي موبايل PUBG بعد 2021 وانتشارها بأنحاء العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كنت بمرحلة الشباب أو ما زلت صغيرا فلا يفوتك لعبة ببجي موبايل PUBG، فهناك الملايين في جميع الدول ممن يلعبون تلك اللعبة، وهي لعبة تعتمد على عنصر المنافسة سواء إن قمت بخوض هذه اللعبة بشكل فردي أو ضمن فريق، أيضا تلك اللعبة توفر إمكانية اللعب مع أصدقاءك أو من الممكن أن تدخل ضمن فريق غير معروف، وقد رأينا تكوين الكثير من العلاقات ليس بين أبناء البلد الواحد ولكن أيضا بين جنسيات مختلفة.

كيف تصدرت لعبة ببجي موبايل المشهد

ومنذ صدور لعبة PUBG سيلاحظ جميع اللاعبين أنه يحدث تعديلات على اللعبة كل مدة زمنية معينة, وقد تم ظهور بعض التعديلات في عام 2021 فسنجد أنه يتطلب من اللاعب في مراحل معينة تخفيف الحقيبة التي يحملها عن طريق تخفيف كمية الذخيرة التي يحملها، وذلك يتم عن طريق الدخول على إعدادات اللعبة ويقوم باختيار حجم الذخيرة المناسبة.

تغيير شكل الأزرار الظاهرة في لعبة ببجي

في حالة القيام بتنزيل اللعبة أو تحديثها، سنجد أن اللعبة قد تم ضبطها بإعدادات معينة، وهذا قد لا يكون مناسب للجميع، لذا ان كانت لديك رغبة بتغيير شكل الأزرار المستخدمة للعب فعليك استخدام أيقونة الإعدادات واختيار الشكل الذي تراه مناسباً لك.

التحكم في حساسية استخدام المناظير في ببجي موبايل

من المعروف بين لاعبين PUBG أن استخدام التلسكوبات والمناظير في السلاح يوفر نسبة عالية من إمكانية التصويب الجيد على مدى بعيد، ولكن قد يجد اللاعبين صعوبة في التحكم الجيد بالسلاح وذلك بسبب حساسية الحركة، لذا يمكن للاعب إعادة ضبط الإعدادات المخصصة للحساسية، وتغيير نوع التلسكوب أو المنظار المستخدم أثناء اللعب.

تغيير شكل الخرائط في pubg

حتى يستطيع اللاعب بتحديد أماكن اللعب ومعرفة الأماكن التي تحتوي على الذخائر بشكل كبير، فيجب عليه استخدام الخرائط الموجودة في اللعبة، لذا فقد تم وضع العديد من الخيارات في إعدادات اللعبة حتى يستطيع كل لاعب أن يختار طريقة عرض الخرائط بالشكل المناسب له.

نتمنى لكم أن تكونوا قد قمتم بالتعرف على التحديثات التي تم إدخالها على لعبة PUBG من خلال تلك المقال، ونتمنى لكم وقت سعيد مع لعبة PUBG.