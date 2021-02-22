نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD || الناقلة ديربي الرياض بين النصر والهلال اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث عشاق الكرة السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباراة الديربي بين النصر والهلال والتي تحظى بأهمية كبرى لدى المتابعين لكرة القدم في داخل المملكة وخارجها، المباراة في قمة الجولة ألعشرين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الثلاثاء الموافق 2021/02/23، والقنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي، ولا توجد أي قناة عربية لها الحقوق في نقل المباريات، ونحن سنقدم لكم التردد الجديد للقنوات عبر مختلف الأقمار الصناعية بصيغة HD عالية الجودة.
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
القناة السعودية الرياضية هي قنوات سعودية تبث برامجها على مدار 24 ساعة على أكثر من قمر صناعي، بصورة مجانية بصيغة SD، HD لكي يستطيع كافة المواطنين من أستقبالها والاستمتاع بالمباريات التي تنقلها، القنوات في الفترة الأخيرة استطاعت أن تحصل على حقوق نقل مباريات السوبر الإسباني مما جعل القناة محط أنذار عشاق الكرة الإسبانية حول العالم وأنطلق القنوات السعودية عام 2002 بقناتين فقط، ثم تم إضافة قنوات KSA لتغطية أكثر من مباراة في وقت واحد وكان هذا التطور عام 2018 ميلادي.
مباريات اليوم على القنوات السعودية الرياضية
|المباراة
|الموعد
|أبها * الرائد
|15.10 بتوقيت القاهرة، 16.10 بتوقيت مكة المكرمة
|الوحدة * التعاون
|18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الشباب * أهلي جدة
|19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة
تردد السعودية الرياضية 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
تردد القنوات الرياضية السعودية HD
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|10810
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباريات اليوم
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|19
|11
|5
|3
|11
|24:39
|15
|38
|2
|الهلال
|19
|10
|6
|3
|11
|14:33
|19
|36
|3
|الأهلي
|19
|10
|5
|4
|11
|27:32
|5
|35
|4
|الاتحاد
|19
|8
|8
|3
|11
|18:25
|7
|32
|5
|القادسية
|19
|7
|7
|5
|11
|27:29
|2
|28
|6
|الإتفاق
|19
|8
|3
|8
|11
|30:31
|1
|27
|7
|الوحدة
|19
|8
|3
|8
|11
|31:30
|-1
|27
|8
|التعاون
|19
|6
|7
|6
|11
|17:19
|2
|25
|9
|النصر
|19
|7
|4
|8
|11
|26:27
|1
|25
|10
|الفتح
|19
|7
|4
|8
|11
|33:29
|-4
|25
|11
|أبها
|19
|7
|3
|9
|11
|32:26
|-6
|24
|12
|الفيصلي
|19
|5
|8
|6
|11
|25:24
|-1
|23
|13
|الباطن
|19
|6
|5
|8
|11
|30:27
|-3
|23
|14
|الرائد
|19
|5
|4
|10
|11
|32:25
|-7
|19
|15
|ضمك
|19
|4
|4
|11
|11
|35:23
|-12
|16
|16
|العين
|19
|4
|2
|13
|11
|39:21
|-18
|14
أهم حقوق قنوات السعودية الرياضية الحصرية
- مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
- مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي.
- مباريات السوبر الإسباني.
- مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
- مباريات السوبر السعودي، ومباريات السوبر السعودي المصري.
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