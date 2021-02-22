نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 طريقة جديدة للحصول على 800 Free pubg UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا بطريقة شرعية بدون احتيال، حيث تعد لعبة ببجي موبيل هي لعبة معركة ملكية تتم عن طريق الانترنت حيث يلعبها عدة لاعبين. حيث اكتسبت هذه اللعبة شعبية كبيرة جدا بين اللاعبين بسبب رسوماتها الزاهية وطريقة اللعب التي من الممكن أن تسبب الإدمان. جعلت UC في PUBG هذه اللعبة أكثر قبولًا للاعبين حيث يمكنهم شراء عواطف جديدة، وجلود أسلحة، وملابس جديدة رائعة، وجلود على الظهر، وصناديق مفتوحة، وخوذة وغيرها الكثير. كلما زادت حزمة الشدات التي تختارها، زادت الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها. معظم لاعبي لعبة ببجي للهواتف المحمولة هم من المراهقين والأطفال، الذين قد لا يكون لديهم مصدر دخل منتظم. فسوف نقدم بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لكسب UC للحصول على تجربة رائعة في لعب PUBG mobile مع أصدقائك.

شحن شدات ببجي مجانا

طريقة شحن شدات ببجي مجانا، دعونا نناقش خيارًا مثيرًا للاهتمام للحصول على PUBG UC مجانًا. حيث يعد تطبيق Google Opinion Rewards تطبيقًا رائعًا من جوجل حيث يمكّنك من كسب المال في حساب Google Play الخاص بك مقابل إجراء استبيانات بسيطة، إذا كنت مدمنًا على لعب PUBG.

فيجب عليك أولاً أن تقوم بتنزيل تطبيق Google Opinion Rewards ويتم تثبيته عن طريق PlayStore للحصول على PUBG UC مجانًا.

ثم يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الأصلي الخاص بك لكى تستطيع اكمال عملية الإعداد.

وثم عليك أن تبدأ المسح ويمكنك الحصول على فرصة لكسب المزيد من المال عن طريق إجراء أكبر عدد ممكن من الاستطلاعات المتوفرة.

وعندما يكون لديك ما يكفي من المال معك في حساب Google الخاص بك، يمكنك بسهولة شراء UC في اللعبة.

معلومات هامة

قم بتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بجهازك دائمًا أينما ذهبت.

يمنحك ذلك بعض الوقت لاستكمال الاستطلاعات.

ولكن يجب عليك محاولة إعطاء إجابات حقيقية لأسئلة الاستطلاع.

تحتاج إلى زيارة المطاعم والأماكن العامة والمواصلات لعرض بقدر ما تستطيع.

تعد هذه طريقة بطيئة ولكنها سليمة يمكنك استخدامها للحصول على UC مجاني في حسابك الخاص بك ببجي.