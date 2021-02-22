نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا السعودي شرح التطبيق وكيفية تسجيل الدخول وكل ما تريد معرفته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا السعودي ، من خلال تطبيق توكلنا سوف تقوم بإصدار التصاريح، للخروج والتنقل لتلبية الاحتياجات في فترة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً علي سلامة مواطني المملكة العربية السعودية، وهذا التطبيق ملزم علي جميع أهالي السعودية ومن يقيمون بها، لذلك فعليك التركيز وتحميل تطبيق توكلنا علي جوالك، لكي تستخدمه في أي وقت تريد تلبية احتياجاتك، أو القيام بأي مهام تابعة للمنظمات والهيئات الحكومية السعودية.

تطبيق توكلنا السعودي

ببساطة هذا التطبيق تم إصداره من شركة الذكاء الاصطناعي السعودية، لكي يساعد المقيمون في المملكة العربية السعودية، للقيام بكل شئ يريدونه من خلال هذا التطبيق، في ظل هذه الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم، وتمنع الحكومة السعودية دخول الأسواق أو المجمعات التجارية بدون تطبيق توكلنا، وذلك للحد من الاختلاط والتجمعات والأعداد الكبيرة، حتي نتخلص من هذا الفيروس اللعين بإذن الله تعالي.

كيفية استخدام التطبيق وتسجيل الدخول

للتسجيل في تطبيق توكلنا ، يجب تسجيل الدخول من خلال موقع ابشر، وذلك للتبليغ عن حالة اشتباه أو لأي خدمة حكومية.

، يجب تسجيل الدخول من خلال موقع ابشر، وذلك للتبليغ عن حالة اشتباه أو لأي خدمة حكومية. قم بتحميل تطبيق توكلنا إلي جوالك من جوجل بلاي او جوجل ستور.

بعد تحميلك للتطبيق، قم بفتحه واضغط علي تسجيل جديد، بعدها ستظهر شاشة جديدة، يطلب منك إدخال بعض بياناتك، مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد الخاصين بك.

ثم اختر موافقة علي شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، ثم اضغط التالي.

سيتم إرسال رسالة تأكيد علي جوالك المسجل في موقع ابشر، قم بإدخال رمز التحقق، ثم اضغط التالي.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة جديدة، يطلب منك إدخال الرقم السري وتأكيده، ثم اضغط التالي.

سيظهر لك شاشة يطلب منك السماح للتطبيق بالوصول إلي موقعك، قم بالسماح له وحدد موقع منزلك بدق، ثم اكمل باقي الخطوات التالية.

سيظهر لك بعض الأسئلة المتعلقة بصحتك، لمعرفة الحالة الموجودة، قم بملء الاستبيان.

اختر التابعون والمكفولون الذين يسكنون معك، إذا لم يكن لديك تابعين أو مكفولين، اضغط حفظ.

الآن هذا التطبيق اصبح جاهز للاستخدام.

عليك تسجيل الدخول في موقع أبشر الخاص بالخدمات الحكومية، لكي تكمل التسجيل بشكل صحيح في تطبيق توكلنا.