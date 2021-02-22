كيف تشحن شدات ببجي مجانا والربح 100 دولار بخطوات بسيطة وطريقة رائعة

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عمر شويل - جدة كيف تشحن شدات ببجي مجانا، والحصول علي 100 دولار هذا ي أصدقائي ما نقوم بتوضيحه في هذا الموضوع، فاصبح في زمانا هذا ي أصدقائي المتعة التي يلجا إليها العديد من الشباب هي لعب الألعاب الإلكترونية وخاصة لعب ببجي لكي يخرج من ضغوطات الحياة اليومية، فمنا من يقضي ساعات كثيرة في لعب ببجي والألعاب الإلكترونية ولا يتمكن من الاستمرار في اللعب بشكل جيد نظرا لعدم إمكانية في شحن شدات ببجي مجانا، هنا نوضح لكم طريقة شحن شدات ببجي بسهولة دون أن تدفع مال كما ستربح من هذه التجربة 100 دولار.

كيف تشحن شدات ببجي مجانا والربح 100 دولار بخطوات بسيطة

البعض منا يضيع وقته الثمين في الألعاب الإلكترونية وخاصة في هذه الفترة من الزمان الذي انتشر فيه الوباء والأمراض مثل وباء فيروس كورونا الذي أدي وجودة في البلاد إلى عدم إمكانية ممارسة الرياضة، هل تريد أن تربح المال وفي نفس الوقت تلعب الألعاب التي تحبها بالطبع نعم لذا ي صديقي قم معي بمتابعة متتاليات هذا المقال لتتعلم كيف تشحن شدات ببجي مجانا والربح 100 دولار بخطوات بسيطة لا تأخذ من الوقت الثمين الزمن الطويل.



طريقة الحصول علي مائة دولار وشحن pubg mobile مجانا

ألية الحصول علي المائة دولار تعتمد بشكل كبير علي اللعب ومشاهدة الإعلانات للحصول علي ارصده جوجل بلاي google play فكلما اجتزت مراحل كبيرة في هذه اللعبة كلما وصل رصيدك إلى اعلي تدور قصة هذه اللعبة التي تمكنك من زيادة أرصدك حول طير يطير تتحكم فيه بحيث لا يصطدم في الطير باللون الأحمر، يمكنك من خلال هذه اللعبة الحصول علي 100 دولار وشحن ببجي الموسم الجديد من شدات ببجي موبايل مجانا.



طريقة تحميل اللعبة

تعتمد هذه اللعبة في مكسبها علي مشاهدة الممارسون الإعلانات وكلما شاهدت إعلانات كثيرة كلما زاد ربح هذه الشركة المصممة لهذه اللعبة، لذا تقدم الشركة المصممة بطاقات Google play هدايا للاعبون كي تضمن استمرارهم في اللعبة لأمد بعيد، لذا ندعوك ي صديقي لممارسة اللعبة لعدة أيام كي تتمكن للحصول علي 100 دولار، تتمكن عزيزي من تحميلة هذه اللعبة من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي والبحث عن (Happy Birds) ثم القيام بتثبيت اللعبة، واتباع الخطوات التي ذكرناها إليكم حتي تتمكن من فتح صناديق ببجي مجانا.



تنبيه هام: إذا لم تستفيد من شحن شدات ببجي أو الحصول علي بطاقات جوجل بلاي خلال ثلاث أيام من اللعب، توقف عن اللعب ووضح لنا في التعليقات مدي استجابة هذه الطريقة معك في كيف تشحن شدات ببجي مجانا والربح 100 دولار.