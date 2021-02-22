نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة ماين كرافت 2021 لأجهزة الأندرويد والأيفون إصدار 1.16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت، من أكثر الألعاب التي إشتهرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة وهي مصنفة ضمن الألعاب ثلاثية الأبعاد أو ألعاب ثري دي، نظراً لأنها داخل اللعبه لا تشترط على اللاعب إنجاز أي مهام معينة، ولكن تترك له حرية الإنتقال داخل اللعبة، حيث يوجد العديد من المميزات داخل اللعبة حيث تقوم على فكرة العيش في الغابة، ولابد من وجود أسلحة ومعدات لمواجهة الوحوش الموجودة في الغابة، حيث يقوم اللاعب ببناء المنازل من خلال تقطيع الأشجار والحصول على الأخشاب منها للعيش داخل الغابة، العديد من الأشخاص يدمنون الألعاب الإلكترونية مثل لعبة ببجي موبايل المنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، ويقومون خلال اللعبة بالبحث عن شدات بيجي، بالإضافة إلى لعبة فرى فاير والبحث داخل اللعبة على الجواهر، تابعونا من خلال موقعكم ثقفني للتعرف على كيفية تحميل أخر اصدار من لعبه مودات ماين كرافت 2021.

لعبة مودات ماين كرافت الأصلية

تعد هذه اللعبة من أجمل الألعاب التي يلعبها العديد من الأشخاص، حظيت على اهتمام فئة كبيرة من الأشخاص حول العالم، وتعد من الألعاب سهلة التنزيل على جميع الهواتف سواء الأندرويد أو الأيفون أو أجهزة الكمبيوتر، يمكنك اللعب فيها من خلال مجموعة من الأصدقاء أو بمفردك.

حيث تم إصدار أخر تحديث من ماين كرافت والذي يمكن للاعب الاختيار ما بين الخرائط المرقمة من 9:1 وخريطه المنظار، كما يمكن اللعب في تلك اللعبة في وضعية البقاء حياً ويلزم اللاعب بجمع الأحجار والأخشاب وإستخدامها في مواد البناء، وذلك مثل بناء ملجاً الإختباء من الوحوش، وقد يظهر لك في هذا الوضع بعض من شريط القلوب الخاص باللاعب، يمثل هذا الشريط صحة اللاعب وكلما زاد اللاعب في اللعب لفترة طويلة ومكث بدون أي طعام سوف تتناقص تلك القلوب تدريجياً حتى تؤدي إلى إنهاء اللعب أي موته باللعبة.

مميزات لعبة ماين كرافت minecraft

تتيح اللعبة للاعب خاصية مشاركة الأصدقاء والتعرف على أصدقاء جدد داخل اللعبة، وذلك في أنحاء العالم.

تنمي لدى اللاعب روح التحدي، وذلك في المنافسة في وضعية البقاء حياً، وذلك من خلال جمع الطعام داخل اللعبة، حتى لا ينفذ شريط القلوب والذي يمثل شريط الحياة.

تتميز اللعبة بألوانها الجذابة التي تشعر اللاعب كأنه في موقع البناء.

لا تشترط اللعبة على اللاعب أنظمة معينة، ولكن تترك له حرية التحرك داخل اللعبة.

خطوات تحميل ماين كرافت للايفون

الدخول على المتجر، وكتابة ماين كرافت.

الضغط على اللعبة ثم إختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

الإنتظار حتى عملية الدفع، ثم إنتظر قليلاً حتى الإنتهاء من التثبيت.

قم بتشغيل اللعبة والبدء باللعب.

خطوات تحميل ماين كرافت لأجهزة الأندرويد

الدخول على متجر جوجل بلاي وكتابه ماين كرافت في محرك البحث.

الضغط على الأيقونة التي بها رسوم اللعبة، ثم الضغط على المتابعة.

كتابة البيانات الخاصة ببطاقة الإئتمان الخاصة بك لشراء اللعبة.

إنتظر قليلاً حتى إكتمال عملية التثبيت، ثم البدء في تشغيل اللعبة والبدء باللعب فيها.